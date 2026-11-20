🌐 Anthropic debutta a Wall Street tra manifestazioni contro i colossi tecnologici: quattro arresti a Times Square, mentre gli attivisti chiedono limiti allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il debutto di Anthropic incontra la piazza

Dentro, la cerimonia per l’ingresso in Borsa. Fuori, striscioni contro gli oligarchi della tecnologia e un sit-in davanti all’ingresso. Il debutto di Anthropic al Nasdaq, giovedì 19 novembre 2026, è stato accompagnato a New York da una protesta contro lo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale e la concentrazione della ricchezza nelle grandi aziende del settore.

Quattro persone sono state arrestate dopo essersi sedute davanti all’accesso del Nasdaq MarketSite, a Times Square. La manifestazione ha riunito organizzazioni socialiste, ambientaliste e gruppi impegnati sui diritti sociali. Al centro della contestazione non c’era soltanto la società che sviluppa Claude, ma il rapporto tra la corsa agli investimenti nell’IA, il risparmio dei lavoratori e le decisioni sul futuro della tecnologia.

Gli striscioni, il blocco dell’ingresso e gli arresti

L’appuntamento era stato fissato dagli organizzatori alle 9 del mattino nella zona pedonale di Broadway, davanti al complesso di Times Square. I manifestanti hanno esposto striscioni e scandito slogan contro i grandi interessi tecnologici mentre all’interno si svolgevano le celebrazioni per la quotazione. Tra i gruppi presenti figuravano Climate Defiance, Sunrise NYC e ACT UP NYC.

Dopo la cerimonia della campanella, un gruppo più ristretto si è avvicinato all’entrata. Il resoconto sul posto descrive spinte con il personale di sicurezza, seguite dal sit-in: i partecipanti si sono seduti e hanno rifiutato di spostarsi. La polizia ha rivolto diversi avvertimenti prima di portare via quattro persone. Gli arresti non equivalgono a un accertamento di responsabilità penale; non sono qui disponibili elementi verificati sulle successive decisioni giudiziarie.

La richiesta: fermare lo sviluppo senza controllo

La convocazione della protesta chiedeva un congelamento dello sviluppo dell’IA definito dagli organizzatori sconsiderato. Tra i promotori comparivano il gruppo Tech Action dei Democratic Socialists of America di New York, Planet Over Profit, New York Communities for Change, Climate Defenders, Climate Defiance e Sunrise Movement NYC. Una coalizione che ha collegato la contestazione finanziaria alle preoccupazioni sociali e ambientali.

Nel loro appello, gli organizzatori accusavano Anthropic di alimentare una bolla speculativa a vantaggio dei soggetti già più ricchi. Richiamavano inoltre i costi dei centri dati e gli impieghi dell’intelligenza artificiale nella sorveglianza e nelle attività militari. Sono posizioni e accuse della mobilitazione: non dimostrano, da sole, né l’esistenza di una bolla destinata a scoppiare né responsabilità specifiche dell’azienda per tutti gli utilizzi contestati.

Perché i manifestanti parlano di pensioni

Un tema concreto della protesta riguarda il possibile ingresso delle azioni Anthropic nei portafogli collegati al risparmio previdenziale. Summer Omar, di Communities for Change, ha sostenuto che i lavoratori potrebbero ritrovarsi esposti al titolo attraverso fondi indicizzati senza esserne pienamente consapevoli. Il rischio denunciato dagli attivisti è che eventuali perdite finiscano per coinvolgere anche persone estranee alla corsa agli investimenti tecnologici.

Occorre però distinguere questa preoccupazione dai passaggi effettivi dell’inclusione negli indici. In una comunicazione del 13 novembre, FTSE Russell aveva precisato che l’eventuale ammissione di Anthropic agli indici azionari statunitensi Russell dipendeva dal rispetto dei criteri previsti dopo la prima seduta. La quotazione non coincide dunque con un acquisto immediato e generalizzato da parte di tutti i fondi pensione.

Per l’eventuale ingresso accelerato, la stessa comunicazione indicava una soglia di capitalizzazione investibile e un calendario specifico: in caso di requisiti soddisfatti, l’inserimento sarebbe avvenuto dopo la chiusura dell’11 dicembre, con efficacia dall’apertura del 14 dicembre. Sono condizioni operative distinte dalla previsione politica degli organizzatori su chi sopporterebbe le conseguenze di un futuro ribasso.

La raccolta record e gli impegni sulla sicurezza

Sul mercato, Anthropic ha raccolto circa 81 miliardi di dollari attraverso l’offerta pubblica iniziale, la maggiore finora registrata. Le azioni erano state collocate a 83 dollari e hanno aperto le contrattazioni a 111,50 dollari. La chiusura della prima seduta è arrivata a 97,17 dollari, ancora oltre il 17% sopra il prezzo di collocamento, ma sotto quello d’esordio.

Durante la cerimonia al Nasdaq, l’amministratore delegato Dario Amodei ha affermato che il lavoro più difficile sulla sicurezza deve ancora arrivare. Ha inoltre dichiarato che l’azienda prenderà il tempo necessario per avere fiducia nella sicurezza dei sistemi e nella permanenza del controllo umano. Anthropic è una public benefit corporation: il suo assetto prevede di bilanciare gli interessi degli azionisti con il beneficio pubblico.

Una seconda manifestazione a San Francisco

La mobilitazione del 19 novembre non si è limitata a New York. A San Francisco, oltre cento persone si sono radunate davanti alla sede di Anthropic. Qui le richieste hanno riguardato anche i rischi di sistemi capaci di contribuire autonomamente allo sviluppo dei propri successori. Tra i presenti c’era Jacob Coxon, ex ricercatore dell’azienda, che aveva lasciato Anthropic a settembre criticando le pratiche di sicurezza.

Durante la protesta californiana alcuni partecipanti hanno bloccato l’ingresso degli uffici di Howard Street. La polizia di San Francisco ha confermato di avere effettuato arresti, senza confermarne il numero né indicare i capi d’accusa mentre gli accertamenti erano ancora in corso.

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