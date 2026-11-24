🌐 Ad Amici 26 il compito di Riccardo accende il confronto tra Celentano e Cuccarini. Shari e Napo vincono le gare, mentre Nicolò e Charli devono difendere il banco. Nessuna eliminazione nella puntata del 22 novembre.

Riccardo divide Celentano e Cuccarini

Uno zero e un sei per la stessa prova: è sul compito di Riccardo che si apre la distanza più netta tra i professori di Amici 26. Nella puntata di domenica 22 novembre 2026, Alessandra Celentano boccia l’esibizione del ballerino, mentre Lorella Cuccarini gli riconosce la sufficienza e gli permette di mantenere la maglia. Il confronto accompagna un pomeriggio senza eliminazioni, ma con due nuovi allievi chiamati alla sfida.

Il compito assegnato da Celentano è una prova sulle note di Insieme a te non ci sto più, distinta dall’esibizione presentata da Riccardo nella gara di ballo. Non si tratta quindi dello stesso giudizio espresso per la classifica settimanale: da una parte c’è la competizione fra gli allievi, dall’altra una consegna specifica della maestra, sulla quale si concentra il dissenso con Cuccarini.

Celentano assegna zero e definisce la prova «imbarazzante». Cuccarini risponde con un sei, valorizzando l’impegno mostrato dal ragazzo durante la preparazione. La conseguenza concreta riguarda la maglia, che non viene sospesa. Riccardo resta dunque nella scuola: la valutazione negativa della maestra non si traduce, in questa puntata, nell’interruzione del suo percorso.

Shari vince il canto, Saitta arriva secondo

La settima puntata del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5 affida le due gare a giudici differenti: Carlo Verdone valuta il canto, Irma Di Paola il ballo. A conquistare il primo posto fra i cantanti è Shari, che presenta Bette Davis Eyes. Il risultato le offre anche un’opportunità fuori dalla consueta esibizione in studio: registrare un brano con l’orchestra sinfonica Zenit.

Alle sue spalle si piazza Saitta, secondo con una versione personalizzata di Pensa di Fabrizio Moro. La sua interpretazione richiama la Sicilia e la lotta contro la mafia. Il podio si completa con Aura, che canta Tu si ’na cosa grande. Sono tre proposte diverse per repertorio e impostazione, riunite dalla valutazione della stessa gara di canto.

La graduatoria prosegue con Kashmere e Tìaso a pari merito, quindi Andrea Heros e Nicolò. Anche il resto della selezione attraversa brani riconoscibili: Kashmere propone Ma quale idea, Tìaso You’ve Got a Friend, Andrea Heros Emozioni. L’ultimo posto tocca invece a Nicolò, la cui esibizione sulle note di Killing Me Softly precede la decisione di mandarlo in sfida.

Nicolò e Charli, la permanenza è ancora da difendere

Per Nicolò la scelta arriva da Samurai Jay. Il cantante dovrà quindi affrontare una nuova prova per conservare il proprio posto. È un passaggio da tenere distinto da un’eliminazione: il verdetto del 22 novembre lo manda in sfida, ma non sancisce la sua uscita. Nella stessa condizione si trova Charli per il settore del ballo.

La ballerina presenta un’esibizione su Perdutamente e riceve apprezzamenti, senza però riuscire a risalire la graduatoria. Chiude infatti all’ultimo posto e Lorella Cuccarini decide di mandarla in sfida. Per entrambi gli allievi, dunque, l’esito della gara domenicale apre un confronto successivo: non è ancora il risultato della prova che dovranno sostenere per difendere il banco.

Napo primo nel ballo: il premio è una lezione a Londra

Sul versante opposto della classifica di ballo c’è Napo, primo nella gara giudicata da Irma Di Paola. Il successo gli vale una lezione a Londra con il coreografo Lukas McFarlane. Anche per lui, come per Shari nel canto, al piazzamento si accompagna una possibilità di lavoro e formazione: due premi differenti, legati ai rispettivi risultati nelle esibizioni della puntata.

Dopo Napo si collocano, nell’ordine, Benedetta, Lollo, Clara e Riccardo; Charli chiude la lista. Riccardo occupa quindi il quinto posto nella competizione settimanale. La sua posizione in graduatoria e il compito contestato da Celentano appartengono a due momenti separati del pomeriggio, con valutazioni diverse: il quinto posto nella gara non coincide con lo zero ricevuto dalla maestra.

Jed e India conservano il banco

Le sfide già previste nel programma si chiudono invece a favore degli allievi della scuola. I Jed superano Denim e confermano il proprio banco. Il loro confronto ha dunque un esito diverso rispetto alla situazione appena aperta per Nicolò: per il gruppo la prova da affrontare si è già conclusa positivamente nella puntata del 22 novembre.

Anche India mantiene il posto dopo aver superato la sfida di judo. Il confronto è con Angelica, come indicato tra i contenuti ufficiali della trasmissione. Il bilancio delle prove disputate non comprende quindi uscite dalla scuola: nessun concorrente viene eliminato, mentre restano da affrontare le nuove sfide assegnate a Nicolò e Charli.

La torta per Celentano e gli ospiti musicali

Accanto alle valutazioni c’è spazio per il compleanno di Alessandra Celentano. Maria De Filippi fa arrivare una torta con candeline che compongono il numero 100, trasformando il momento in uno scherzo sull’età della maestra. Il numero sulla torta appartiene alla gag in studio, non a un’indicazione anagrafica: alle battute della conduttrice si aggiunge anche Samurai Jay.

Gli interventi musicali portano sul palco tre ospiti. Sarah Toscano torna nel programma con Affinché nessuno ci cancelli. A completare gli appuntamenti musicali della puntata ci sono Napoleone e Amelie, che si esibiscono con Innamorati al piano bar.

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