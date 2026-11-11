Allarmi bomba a scuola: l’arma imperfetta della paura immateriale

Una raffica di email firmata Mikhail Andropov, circa trecento plessi evacuati in tutta Italia e una Capitale che rivive, a distanza di pochi giorni dal 2 novembre, la solita sequenza: sirene, bambini nei parchi e chat dei genitori in tilt.

La cronaca pura finisce qui. Non ci sono ordigni ritrovati, non ci sono esplosioni, non ci sono al momento registi o matrici certificate, sebbene la scala nazionale evochi il sospetto di una regia comune.

Eppure, a guardare bene, l’innesco ha funzionato alla perfezione. La vera notizia non risiede nel contenuto di quelle caselle di posta elettronica, ma nell’impatto della loro ombra.

Quando una minaccia colpisce i banchi di scuola, tocca l’unico nervo scoperto in cui la società non tollera margini di rischio: l’incolumità dei figli. È esattamente qui che la psicologia sociale entra in campo per spiegarci cosa accade davvero nelle nostre teste.

Nel 1988 i ricercatori parlarono di amplificazione sociale del rischio per descrivere un fenomeno molto preciso: la percezione di un pericolo non dipende soltanto dalle sue caratteristiche oggettive, ma dal modo in cui viene comunicato, amplificato e condiviso attraverso le relazioni e i mezzi d’informazione. Davanti a un’email minatoria, la mente non elabora dati statistici o probabilità. Elabora l’assenza di controllo.

Si innesca una reazione a catena potentissima. Il genitore che riceve la notizia al lavoro, il messaggio inoltrato nella chat di classe, la condivisione social non verificata e l’ansia che rimbalza da uno schermo all’altro trasformano rapidamente l’incertezza in un’emergenza emotiva collettiva. La tecnologia e la velocità di connessione fanno da moltiplicatori, rendendo la paura contagiosa quasi quanto un virus.

Chiunque ci sia dietro queste azioni, che si tratti di un mitomane, di un’imitazione o di una provocazione mirata, ha capito come sfruttare questa vulnerabilità strutturale. Per paralizzare una città, interrompere la didattica, mobilitare le forze dell’ordine e disorientare un’intera comunità non serve far esplodere una bomba. Basta la premessa della bomba.

Il problema non è secondario, perché la ripetizione costante degli allarmi genera una forbice pericolosa. Da un lato c’è l’ansia cronica che logora la serenità quotidiana; dall’altro c’è il rischio opposto dell’assuefazione, ovvero la tendenza a considerare ogni nuova segnalazione come il solito falso allarme, rischiando di abbassare la guardia proprio dove bisognerebbe mantenerla alta.

Il compito del giornalismo e delle istituzioni si muove su questo crinale sottile. Applicare i protocolli di sicurezza è un obbligo inderogabile, ma raccontare la notizia senza trasformarla in uno spettacolo dell’orrore è l’unico argine contro la manipolazione psicologica.

Nel Medioevo la sola ombra della peste faceva desolare interi villaggi ben prima che il contagio varcasse le mura. Oggi, in un’epoca dominata dall’iperconnessione e dall’ansia della percezione, il meccanismo non è cambiato di un millimetro: fa più paura pensare alla peste che la peste stessa.