🌐 Alice nel paese dei coloni arriva nelle sale italiane il 29 novembre: Yanis Mhamdi racconta la lotta non violenta di Alice Kisiya e Alaa Nasr per difendere terra, casa e identità nella Cisgiordania occupata.

Cisgiordania, due vite contro la cancellazione

Una casa non è soltanto un edificio. È la memoria di chi ci ha abitato, il luogo in cui una famiglia riconosce le proprie radici, lo spazio concreto in cui si immagina il futuro. È da questa idea che prende forza “Alice nel paese dei coloni”, il documentario del giornalista e regista Yanis Mhamdi che arriverà nei cinema italiani il 29 novembre 2026, nella Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. A Milano è prevista un’anteprima il 28 novembre. Distribuita da No.Mad Entertainment, l’opera porta lo spettatore nella Cisgiordania occupata e sceglie di raccontare la realtà attraverso due persone, Alice Kisiya e Alaa Nasr, anziché attraverso lo scontro astratto fra slogan.

Alice Kisiya e la terra della sua famiglia

Alice viene da Betlemme. La terra sulla quale sorgeva la casa della sua famiglia è al centro di una controversia segnata dall’insediamento di coloni israeliani e dalla presenza dell’esercito. Nel racconto cinematografico, la sua battaglia non è riducibile a una disputa immobiliare: significa opporsi alla perdita di un patrimonio affettivo e storico, di un paesaggio familiare che rischia di diventare irriconoscibile. Le vicende di espropriazione e occupazione, rappresentate attraverso la sua esperienza, acquistano così volti e conseguenze quotidiane. La resistenza non assume necessariamente la forma di un gesto clamoroso: può essere il ritorno su un terreno, il rifiuto di smettere di rivendicarlo, la scelta di esporsi per far conoscere ciò che accade.

Alaa Nasr e il villaggio di Madama

La seconda storia si svolge a Madama, villaggio della Cisgiordania settentrionale. Alaa e i suoi amici difendono la possibilità di continuare a vivere nella propria comunità, mentre due insediamenti israeliani nei dintorni accrescono la pressione sul territorio. La quotidianità diventa allora una prova di resistenza: custodire i luoghi, mantenere relazioni, proteggere una prospettiva di vita. I due percorsi di Alice e Alaa non hanno bisogno di coincidere fisicamente per dialogare. A unirli è una domanda essenziale: che cosa significa restare quando l’ambiente nel quale si è cresciuti diventa fonte di paura e precarietà? Il film cerca la risposta nei gesti e nelle parole dei protagonisti, senza trasformarli in simboli privi di complessità.

Il cinema d’inchiesta di Yanis Mhamdi

Realizzato dal giornalista francese Yanis Mhamdi e prodotto da Blast, testata indipendente attiva nel reportage e nell’inchiesta, il documentario mette il lavoro sul campo al centro della narrazione. L’autore non si limita a descrivere un conflitto da lontano: attraversa i luoghi, incontra le persone e registra le conseguenze umane dell’occupazione. È una scelta cinematografica precisa. Dove il linguaggio della diplomazia tende a riassumere tutto in confini, accordi e negoziati, la macchina da presa restituisce il peso di un accesso impedito, di una proprietà contesa, di una paura ripetuta. Il regista ha spiegato di voler rendere visibili le ingiustizie, le umiliazioni e la disumanizzazione di cui afferma di essere stato testimone. Il suo sguardo è dichiaratamente impegnato: la forza del film va dunque letta anche nella volontà di proporre una testimonianza e un punto di vista.

Il patrocinio di Amnesty e la resistenza non violenta

Il documentario ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International Italia. L’organizzazione interpreta le vicende raccontate come esempi delle violenze collegate all’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata e sottolinea l’importanza della mobilitazione non violenta. Nella motivazione del patrocinio richiama il ruolo degli attivisti pacifici e il ricorso ai tribunali israeliani, pur denunciando la presenza di norme che giudica discriminatorie. Le valutazioni di Amnesty sono esplicite e appartengono alla sua analisi dei diritti umani; la narrazione del film, da parte sua, segue le esperienze vissute dai protagonisti. Questa distinzione conta: il pubblico deve poter riconoscere fatti documentati, testimonianze personali e interpretazioni politiche, senza che la forza emotiva di una storia cancelli la precisione del racconto.

Dal festival alla sala, una data dal forte significato

Il film è stato presentato agli Incontri del Cinema d’Essai della FICE a Lucca, dove, secondo la distribuzione, ha raccolto interesse tra operatori e pubblico. L’appuntamento italiano del 29 novembre non è casuale. La Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese offre una cornice simbolica a un’opera che vuole trasformare una crisi spesso raccontata mediante numeri e comunicati in una riflessione su dignità, appartenenza e diritti. La distribuzione annuncia anche una proiezione a Milano il giorno precedente. Le singole programmazioni restano da verificare presso le sale, perché date e orari possono variare. Il documentario dura 105 minuti e porta in primo piano una domanda che non si esaurisce con la fine dei titoli di coda: come difendere la possibilità di una vita normale in una terra attraversata da una contesa così lunga?

Una testimonianza che interroga gli spettatori

“Alice nel paese dei coloni” mette al centro una scelta narrativa difficile: guardare alla Cisgiordania non soltanto come teatro di tensioni internazionali, ma come insieme di vite individuali, desideri e perdite. Non pretende di risolvere attraverso il cinema questioni territoriali e politiche che restano aperte. Può però mettere chi guarda davanti a ciò che spesso scompare nelle discussioni: la dimensione umana di un luogo, il rapporto fra persone e terra, il bisogno di sicurezza e di riconoscimento. È qui che il racconto di Alice e Alaa assume la sua portata universale. Il diritto di avere una casa, di conservare la propria memoria e di non essere costretti a rinunciare al futuro non appartiene a una sola parte del mondo. La sfida per chi entrerà in sala sarà ascoltare quelle testimonianze senza smettere di interrogarsi sui fatti e sulle responsabilità.

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