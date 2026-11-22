🌐 Alda Merini torna protagonista a teatro: il 23 novembre 2026, alle 21, il Cometa Off di Roma ospita “La chiamavamo Terra Santa”, con Stella Novari e la musica dal vivo di Alessandro Fea. Un percorso tra scrittura, esperienza manicomiale e resistenza, nei giorni che precedono il 25 novembre.

Una voce e la musica per attraversare i diari

Le parole di Alda Merini, il racconto dell’internamento, la vitalità che attraversa anche le pagine più dolorose: sono i materiali da cui prende forma “La chiamavamo Terra Santa”, in programma lunedì 23 novembre 2026 alle 21 al Teatro Cometa Off di Roma. Il lavoro, scritto da Alessandro Fea e Stella Novari, torna in scena con Novari interprete e Fea impegnato nelle sonorizzazioni e nella musica dal vivo.

Il punto di partenza indicato dagli autori è la scrittura intima della poetessa: diari e poesia diventano il percorso attraverso cui avvicinare un’esistenza segnata dalla sofferenza, ma non esaurita in essa. La presentazione mette accanto amore, paura, ironia e speranza. È su questa pluralità di registri, più che su una semplice successione di episodi biografici, che viene annunciato il racconto teatrale.

Il dolore raccontato senza cancellare la vitalità

Al centro del progetto gli autori collocano la psiche umana, le sue fragilità e la capacità di trovare energie per resistere. È una dichiarazione d’intenti che chiarisce il taglio del lavoro: attraversare l’esperienza di Merini tenendo insieme la vulnerabilità e la forza, senza separare il dolore dalla persona che lo racconta. La scena viene così proposta come luogo di ascolto della sua testimonianza.

Nella descrizione dello spettacolo, parole, musica e silenzi concorrono a restituire questo equilibrio. Novari porta il testo davanti al pubblico; Fea ne accompagna il percorso sonoro dal vivo. Non viene annunciata soltanto una lettura di poesie, ma un intreccio di linguaggi che prende materia dai diari e dalla loro capacità di raccontare l’amore, la sofferenza e il bisogno di continuare a vivere.

La Terra Santa e il paradosso del manicomio

Il titolo rimanda al contrasto presente nelle pagine di Merini richiamate dalla presentazione: il manicomio è descritto nella sua crudezza e, insieme, attraverso un linguaggio che evoca il sacro. La vicinanza tra degradazione materiale ed estasi non attenua la sofferenza narrata. Al contrario, mette il lettore davanti alla difficoltà di racchiudere quell’esperienza in una definizione unica, capace di spiegarla senza contraddizioni.

È questo scarto a essere indicato come uno dei nuclei dello spettacolo. Gli autori accostano abissi e slanci vitali, isolamento e resistenza, lasciando che sia la scrittura a tenere insieme gli opposti. La trasformazione del dolore in parola poetica è dunque il tema annunciato, non la promessa di un riscatto semplice o di una sofferenza che trovi automaticamente una soluzione nell’arte.

La biografia: i ricoveri e il ritorno alla scrittura

Per collocare queste pagine è importante precisare la cronologia. Alda Merini, nata a Milano nel 1931 e morta nel 2009, conobbe giovanissima l’esperienza delle cure psichiatriche. Il primo internamento nell’ospedale Paolo Pini di Milano risale al 31 ottobre 1965: non al 1961, data riportata nel materiale promozionale. A quel primo ricovero seguirono altri ingressi, alternati a periodi trascorsi fuori dall’istituto.)

La testimonianza delle figlie restituisce anche le conseguenze familiari di quegli anni. Ricorda i rientri a casa, la nascita di Barbara nel 1968 e di Simona nel 1972, le separazioni. Dopo l’uscita del 1972 ci furono ancora ricoveri sporadici, fino al ritorno a casa nel 1979, quando Merini riprese a scrivere raccontando l’esperienza dell’internamento. Non si trattò, quindi, di una permanenza ininterrotta conclusa nel 1972.

Il contesto della riforma psichiatrica

La vicenda personale attraversa una stagione precedente alla trasformazione dell’assistenza psichiatrica italiana. La legge 180 del 13 maggio 1978, conosciuta come legge Basaglia, segnò il passaggio verso il superamento dei manicomi e la costruzione di servizi territoriali. Approvazione della riforma e chiusura delle strutture non furono però un unico evento simultaneo: il cambiamento si sviluppò progressivamente.

Questo contesto aiuta a distinguere la testimonianza letteraria dal quadro delle cure. La riforma pose al centro dignità e diritti della persona, orientando l’assistenza verso la presa in carico sul territorio. Le pagine autobiografiche richiamate dallo spettacolo appartengono invece alla voce di chi aveva vissuto l’istituzione manicomiale e ne raccontava, attraverso la scrittura, la propria esperienza.

La serata precede di due giorni il 25 novembre

L’appuntamento viene presentato dagli organizzatori in relazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La distinzione di calendario è necessaria: lo spettacolo si tiene il 23 novembre; la ricorrenza è il 25 novembre. La serata cade quindi due giorni prima, non nella giornata stessa. Il riferimento accompagna la proposta artistica, che mantiene al centro i diari e la poesia di Merini.

Biglietti e prenotazioni: le informazioni da confermare

Sui prezzi resta una divergenza da chiarire prima della prenotazione: la comunicazione ricevuta indica 18 euro per l’intero e 15 per il ridotto, prevendita compresa; il teatro riporta invece 15 euro per il biglietto intero, sempre con prevendita inclusa, e segnala che i biglietti non sono disponibili online. È quindi opportuno verificare direttamente tariffa applicata e disponibilità.

Il Cometa Off si trova a Roma, in via Luca della Robbia 47; il numero per informazioni è 06.57284637. L’orario ordinario del botteghino va dal martedì alla domenica, dalle 15.30 all’inizio dello spettacolo: non comprende dunque il lunedì della rappresentazione.

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