🌐 Una canottiera marrone, il nuovo look e un piccolo imprevisto: il ritorno di Carlos Alcaraz agli US Open ha acceso anche l’ironia sui social. L’episodio risale al 31 agosto 2026, nella vittoria contro Roman Safiullin dopo lo stop per il polso.

Il dettaglio che ha spostato l’attenzione dal punteggio

Carlos Alcaraz vince, esulta e finisce al centro dei commenti anche per un particolare che con il risultato non ha nulla a che fare. Durante il primo turno degli US Open contro Roman Safiullin, la sua canottiera marrone si è spostata, lasciando scoperto un capezzolo. Un piccolo imprevisto di abbigliamento, diventato materia di battute e osservazioni sui social mentre lo spagnolo ritrovava il campo dopo una lunga assenza.

La data è importante: l’episodio risale a lunedì 31 agosto 2026, non a una partita di questi giorni. La scena appartiene all’esordio newyorkese vinto in tre set, tutti con lo stesso punteggio: 6-4, 6-4, 6-4. Era il ritorno di Alcaraz in singolare dopo oltre quattro mesi di stop per un infortunio al polso, un appuntamento che aveva quindi un significato sportivo ben più consistente della curiosità sul suo abbigliamento.

Capelli lunghi, cerchietto e ironia sulla canotta

A rendere riconoscibile quel ritorno era anche l’immagine scelta dal tennista: capelli più lunghi, cerchietto e completo con canottiera marrone. Il look aveva attirato apprezzamenti, ma il movimento del tessuto durante l’incontro ha offerto ai commentatori un altro argomento. Su X sono comparsi inviti ironici a coprirsi o a trovare una canotta più stabile. Il dettaglio riguardava il capo indossato in campo, non un annuncio pubblicato dal giocatore.

Anche i capelli avevano già suscitato curiosità attorno agli allenamenti. Una spettatrice aveva invitato Alcaraz a non farseli tagliare dal fratello; il giocatore aveva alzato la testa e sorriso, senza rispondere. È un episodio distinto da quello della canottiera, ma aiuta a ricostruire il clima di attenzione per la sua nuova immagine. Non soltanto colpi e preparazione: il pubblico osservava anche come lo spagnolo si ripresentava dopo i mesi lontano dal singolare.

Dietro il look, un rientro atteso da quattro mesi

Il contesto era quello di una ripartenza dopo l’infortunio al polso destro che lo aveva tenuto fuori dalla primavera. Alcaraz aveva annunciato il ritorno agli US Open il 20 agosto. Prima di affrontare Safiullin aveva già ripreso a competere nel doppio misto insieme a Serena Williams: per questo è più preciso definire la partita del 31 agosto il suo rientro in singolare, anziché il primo incontro ufficiale in assoluto dopo lo stop.

Nella conferenza successiva alla vittoria, Alcaraz ha raccontato quanto fosse stato insolito ritrovare le abitudini della competizione. Aveva quasi dimenticato la routine del giorno della partita e perfino alcuni passaggi del riscaldamento. Il nervosismo, nelle sue parole, era superiore al consueto: dopo un’assenza così lunga, spiegava, non poteva sapere con certezza come avrebbero risposto il corpo e la mente alla tensione di un incontro ufficiale.

La partita oltre il fotogramma

All’Arthur Ashe Stadium la risposta agonistica era arrivata con una vittoria senza set persi. Safiullin non era però un avversario privo di precedenti favorevoli: aveva battuto Alcaraz nel loro primo confronto, al torneo di Parigi del 2023. A New York lo spagnolo ha invece salvato cinque delle sei palle break affrontate, trovando nei momenti delicati la tenuta necessaria per impedire al russo di cambiare l’andamento dell’incontro.

Nel primo set, il vantaggio decisivo era maturato con il break del settimo gioco. La cronaca dell’incontro descrive un Alcaraz progressivamente più sciolto, capace di alternare accelerazioni, palle corte e soluzioni a rete. Non una prestazione senza sbavature: il bilancio comprendeva anche 27 errori e cinque doppi falli. Il risultato netto conviveva dunque con gli inevitabili aggiustamenti di una ripresa, senza cancellarli né trasformare una sola partita in una garanzia sulla condizione futura.

Le sensazioni sul polso raccontate da Alcaraz

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni riguardava il dolore. Alcaraz ha riferito di essersi sentito bene e di aver potuto giocare il proprio tennis senza avvertire problemi al braccio o al polso. Si trattava delle sensazioni espresse dal giocatore dopo il match: un elemento importante per comprendere il suo stato d’animo, da non confondere con una valutazione medica o con una previsione sulla tenuta fisica nelle settimane successive.

Lo stesso tennista aveva indicato obiettivi immediati molto concreti: competere, godersi il ritorno e osservare la risposta del corpo dopo le partite. Aveva anche riconosciuto che il desiderio di vivere l’esperienza senza pensieri cambiava appena iniziava l’incontro, quando tornava la voglia di vincere. Queste parole restituiscono la dimensione personale di quel pomeriggio: non soltanto il recupero dei gesti tecnici, ma anche delle emozioni e delle abitudini interrotte dallo stop.

Il dato sportivo di quell’esordio

La curiosità social si inserisce quindi in una giornata precisa del torneo, non in uno sviluppo attuale della stagione. Le immagini del look e le battute sulla canotta accompagnarono il successo su Safiullin, mentre il tabellone registrava il passaggio al secondo turno. La durata ufficiale della partita fu di due ore e 22 minuti, il tempo necessario ad Alcaraz per completare il suo primo incontro di singolare dopo la pausa.

Con quella vittoria, Alcaraz raggiunse il secondo turno a Flushing Meadows per la sesta volta in sei partecipazioni al tabellone principale. Il successo portò inoltre a 21 vittorie e nessuna sconfitta il suo bilancio nei primi turni dei tornei del Grande Slam, a partire dall’esordio nei tabelloni principali nel 2021.

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