AfD trionfa: terremoto politico in Sassonia-Anhalt – MetroZibaldone

🌐 AfD trionfa in Sassonia-Anhalt con il 43,8% e apre una nuova fase nella politica tedesca: la destra radicale conquista 39 seggi su 83 ma resta senza maggioranza assoluta. Nel frattempo cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, mentre prosegue il tentativo americano di riaprire i negoziati tra Russia e Ucraina. In Italia Emma Bonino è ricoverata a Roma ma resta vigile; il Cnr certifica l’estate 2026 come la più calda dal 1950. In Serie A il Cagliari batte il Lecce 1-0 e la Lazio supera l’Udinese 2-1, mentre la Fiorentina ufficializza Paolo Vanoli dopo l’esonero di Fabio Grosso.

AfD al 43,8%: la destra radicale vince in Sassonia-Anhalt

La notizia politica più rilevante del 7 settembre arriva dalla Germania. L’AfD, Alternative für Deutschland, ha ottenuto il 43,8% dei voti nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt, diventando per la prima volta la principale forza politica in un Land tedesco con un margine enorme sui partiti tradizionali.

Il risultato assegna al partito 39 dei 83 seggi del parlamento regionale di Magdeburgo. La maggioranza assoluta richiede 42 seggi: l’AfD è quindi a tre deputati dal controllo autonomo del Land. La Cdu del cancelliere Friedrich Merz si è fermata al 17,2%, mentre la frammentazione delle altre forze rende complessa la formazione di un nuovo governo.

Il voto rappresenta una svolta perché l’AfD, classificata dai servizi di sicurezza tedeschi come organizzazione di estrema destra, non ha mai guidato un governo regionale tedesco nel dopoguerra. La vittoria non significa però automaticamente che il candidato Ulrich Siegmund possa diventare ministro-presidente.

Il problema dei 42 seggi e il muro degli altri partiti

La questione centrale è adesso la formazione della maggioranza. L’AfD ha conquistato 39 seggi, ma gli altri partiti mantengono formalmente il rifiuto di una coalizione con la formazione di estrema destra.

Il risultato mette quindi alla prova il cosiddetto “cordone sanitario” politico tedesco, costruito negli anni per impedire all’AfD di entrare nei governi attraverso accordi con i partiti tradizionali.

Un elemento nuovo è rappresentato dal BSW, il partito fondato da Sahra Wagenknecht, che ha superato la soglia di sbarramento ed è entrato nel parlamento regionale. Il BSW condivide con l’AfD alcune posizioni sull’immigrazione, sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con la Russia, anche se le due forze restano differenti su numerosi altri temi.

La vittoria ha avuto immediatamente un riflesso nazionale. Merz ha riconosciuto la pesante sconfitta della Cdu e ha escluso una collaborazione con l’AfD. La leadership della formazione vincitrice, invece, ha sostenuto di voler parlare con tutte le forze disponibili a modificare profondamente la politica del Land.

Il dato della partecipazione rende il risultato ancora più significativo: l’affluenza ha raggiunto il 77,8%, mostrando un coinvolgimento molto elevato degli elettori della regione.

Iran e Stati Uniti, Hormuz resta il punto più caldo

Sul fronte internazionale, la crisi tra Iran e Stati Uniti continua a concentrarsi sulle rotte energetiche del Golfo.

Teheran ha minacciato nuove ritorsioni contro eventuali attacchi americani alle proprie infrastrutture e ha avvertito che anche gli asset energetici statunitensi presenti nell’area possono diventare obiettivi. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf ha ribadito che nuovi attacchi contro l’Iran provocherebbero una risposta.

La crisi riguarda soprattutto lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa una quota decisiva del commercio mondiale di petrolio e gas. Le operazioni militari degli ultimi giorni hanno già provocato un forte aumento della pressione sui mercati energetici.

L’Iran ha inoltre annunciato l’intenzione di introdurre una nuova zona sottoposta a restrizioni nel Golfo. L’obiettivo dichiarato è aumentare il controllo sul traffico marittimo in una fase nella quale Teheran considera direttamente minacciate le proprie infrastrutture.

Petrolio vicino ai 100 dollari e gas europeo in rialzo

La reazione dei mercati è stata immediata. Il petrolio ha mantenuto valori prossimi ai 92 dollari al barile durante la seduta europea, mentre il gas sul mercato di riferimento di Amsterdam è salito fino a circa 73,4 euro per megawattora, con un aumento giornaliero vicino al 2%.

La combinazione tra rischio militare e riduzione della sicurezza delle rotte marittime aumenta il premio di rischio sulle forniture energetiche. Anche le Borse europee hanno chiuso la giornata con movimenti contenuti, mentre i rendimenti dei titoli di Stato hanno risentito delle nuove pressioni inflazionistiche legate all’energia.

Ucraina, Washington cerca ancora una strada per il negoziato

La diplomazia americana continua intanto a muoversi tra Mosca e Kiev. Dopo gli incontri dei giorni precedenti con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner ha riportato al centro il tentativo di riaprire il negoziato sulla guerra in Ucraina.

Il presidente ucraino ha riferito che Washington sta valutando misure per una possibile de-escalation durante l’inverno, con particolare attenzione alla difesa aerea e alla protezione delle infrastrutture energetiche. La fase autunnale viene considerata cruciale per tentare di costruire un nuovo percorso diplomatico.

Anche Londra ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi per un cessate il fuoco. Il premier britannico Andy Burnham e Donald Trump hanno discusso il 7 settembre della situazione e della necessità di mantenere aperto il lavoro diplomatico.

Il Cremlino, dal canto suo, non ha escluso nuovi contatti diretti tra Putin e Trump. Il punto resta però il contenuto delle proposte americane e soprattutto la distanza tra le richieste russe e quelle ucraine sui territori occupati e sulle garanzie di sicurezza.

Italia, l’estate 2026 è stata la più calda dal 1950

Il dato climatico più importante della giornata italiana arriva dal Cnr. L’estate 2026 è risultata la più calda in Italia dal 1950, con una temperatura media di 24,3 gradi Celsius a due metri dal suolo, superiore anche al precedente record del 2003.

Il dato comprende i mesi meteorologici di giugno, luglio e agosto e fotografa una stagione caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate in diverse aree del Paese.

In Lombardia, per esempio, l’estate è risultata la più calda dal 1951. A Milano le temperature massime sono rimaste sopra i 30 gradi per un periodo prolungato, mentre a Sondrio è stata registrata una punta di 37,8 gradi.

L’impatto riguarda anche agricoltura, disponibilità idrica, salute pubblica e condizioni degli ecosistemi montani. La Marmolada ha inoltre registrato una nuova perdita significativa di ghiaccio: al termine dell’estate la superficie glaciale è scesa da circa 92 a 83 ettari, con una perdita di spessore stimata in 23 metri.

Emma Bonino ricoverata a Roma: è vigile e lucida

Una delle notizie italiane più delicate della giornata riguarda Emma Bonino, 78 anni.

La leader di +Europa è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro di Roma e trasferita in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Inizialmente le condizioni erano state definite gravi; successivamente il quadro è stato precisato: Bonino è vigile e lucida, mentre i medici stanno effettuando gli accertamenti necessari dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria.

La politica radicale è attualmente sottoposta a valutazione clinica nel pronto soccorso dell’ospedale romano. Il medico curante ha riferito di essere in contatto con l’équipe sanitaria.

Italia, Meloni: Schengen dipende dalla difesa dei confini europei

A Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha incontrato il premier belga Bart De Wever. Al centro del colloquio sono tornati immigrazione, sicurezza delle frontiere europee, energia e competitività.

La presidente del Consiglio ha sostenuto che la libera circolazione nell’area Schengen può essere preservata soltanto se gli Stati europei rafforzano la protezione dei confini esterni e contrastano le reti dei trafficanti. Il confronto arriva dopo un’estate segnata da forti pressioni migratorie e dalle tensioni sui controlli alle frontiere.

Sul piano politico interno, il risultato dell’AfD ha provocato reazioni anche nella maggioranza italiana. Matteo Salvini ha affermato che le elezioni tedesche hanno premiato temi come controllo delle frontiere, sicurezza e contrasto alle ingerenze esterne; all’interno del centrodestra sono però emerse differenze sulla possibilità di guardare con favore alla crescita della formazione tedesca.

Serie A, Lazio rimonta l’Udinese e sale a 9 punti

La terza giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con Udinese-Lazio 1-2.

La squadra friulana è passata in vantaggio nel primo tempo, ma la Lazio ha ribaltato il risultato nella ripresa con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Il successo porta i biancocelesti a 9 punti, insieme a Roma e Inter.

La Lazio aveva già battuto Bologna e Genoa nelle prime due giornate. L’Udinese, invece, rimane a quota 4 punti dopo una vittoria, un pareggio e questa sconfitta.

Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini

Nel primo posticipo del lunedì il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0 all’Unipol Domus.

Il gol decisivo è arrivato al 29′ con Daniel Maldini, autore di un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Fazzini. Il Cagliari ha dominato gran parte della partita, mentre il portiere del Lecce Falcone ha evitato un passivo più pesante.

Per il Cagliari è la seconda vittoria della stagione: i rossoblù salgono a 6 punti, mentre il Lecce resta a 3.

Fiorentina, Vanoli torna dopo l’esonero di Grosso

La Fiorentina ha ufficializzato il ritorno di Paolo Vanoli in panchina dopo l’esonero di Fabio Grosso.

Vanoli aveva già guidato la squadra nella seconda parte della precedente stagione, prendendola ultima in classifica e conducendola alla salvezza. Ora torna con un contratto biennale e trova una Fiorentina nuovamente ultima, a zero punti dopo tre giornate.

È il primo cambio di allenatore della Serie A 2026-27 dopo appena tre giornate.

La classifica dopo la terza giornata

Con il posticipo di Udine si definisce la graduatoria: Inter e Roma restano prime a 9 punti, seguite da Milan, Como, Juventus e Lazio a 7. Atalanta e Frosinone sono a 6, insieme al Cagliari. L’Udinese scende a 4 punti.

Le prime tre giornate hanno quindi già creato un gruppo di sei squadre racchiuse in due punti.

Economia, TIM e Poste nella settimana decisiva dell’Opas

Sul mercato italiano è entrata nella fase decisiva l’operazione di Poste Italiane su TIM.

L’amministratore delegato Pietro Labriola e i manager con responsabilità strategiche hanno aderito all’offerta, mentre l’operazione si avvicina alla scadenza di venerdì. Le azioni TIM e Poste hanno perso circa il 4,3% nell’ultima settimana, in una fase caratterizzata da forte attenzione degli investitori.

Poste possiede già circa il 20% di TIM e ha subordinato l’efficacia dell’offerta al raggiungimento del 66,7% del capitale. Alla giornata del 7 settembre le adesioni risultavano ancora inferiori al 5,5% delle azioni oggetto dell’offerta, mentre un eventuale rilancio deve essere comunicato entro giovedì.

A Piazza Affari il Ftse Mib ha comunque chiuso in rialzo dello 0,25% a 52.229 punti, mentre lo spread Btp-Bund è rimasto a 81 punti base.

Scienza e ambiente, il caldo record italiano entra nei dati ufficiali

Il record climatico dell’estate italiana si accompagna a nuove segnalazioni sugli effetti del caldo sugli ambienti naturali.

La combinazione tra temperature eccezionali e riduzione delle superfici glaciali sta modificando rapidamente gli ecosistemi alpini. La Marmolada rappresenta uno dei casi più evidenti: la perdita di superficie registrata nell’estate 2026 porta il ghiacciaio a livelli sempre più ridotti rispetto alle misurazioni storiche.

Sul fronte internazionale, anche il Canale di Panama ha segnalato la possibilità di nuove limitazioni al traffico a causa dell’andamento di El Niño, dopo una precedente riduzione del numero massimo di navi autorizzate quotidianamente.

Mondo, l’Europa guarda alla Groenlandia e all’Artico

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Nuuk, in Groenlandia, dove l’Unione europea ha annunciato un pacchetto di investimenti da 200 milioni di euro.

Il piano è inserito nella strategia europea per l’Artico e riguarda lo sviluppo economico e la cooperazione con la Groenlandia, territorio strategico per risorse naturali, rotte marittime, sicurezza e presenza internazionale.

La Commissione ha definito la Groenlandia un partner strategico, mentre Bruxelles prepara per l’autunno una strategia più ampia dedicata all’Artico.