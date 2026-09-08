Aeroporti italiani, quattro sono tra i migliori d’Europa

🌐 Aeroporti italiani protagonisti in Europa: Fiumicino, Linate, Ciampino e Torino conquistano i passeggeri negli ASQ Customer Experience Awards 2025 con premi dedicati a qualità, facilità del viaggio, personale e pulizia.

L’Italia si prende una fetta importante del podio europeo quando si parla di qualità dell’esperienza aeroportuale. Non soltanto per il numero di passeggeri movimentati o per la crescita del traffico: questa volta a parlare sono direttamente i viaggiatori, chiamati a giudicare ciò che incontrano durante il percorso in aeroporto.

I risultati degli ASQ Customer Experience Awards 2025, resi noti da ACI World e celebrati nei giorni scorsi, confermano una tendenza ormai consolidata: gli aeroporti italiani riescono a distinguersi in Europa proprio sul terreno più delicato, quello della customer experience.

Sono quattro gli scali italiani che emergono nella selezione europea: Roma Fiumicino, Milano Linate, Roma Ciampino e Torino. Ognuno si distingue per caratteristiche differenti, ma il dato più interessante è che l’Italia riesce a coprire diverse dimensioni dell’esperienza aeroportuale, dalla facilità degli spostamenti alla disponibilità del personale, fino alla pulizia e alla qualità complessiva dei servizi.

Aeroporti italiani, il giudizio arriva direttamente dai passeggeri

Il valore di questi riconoscimenti sta soprattutto nella metodologia utilizzata. Gli ASQ Awards non sono una classifica costruita sulla popolarità di uno scalo, né un semplice sondaggio online aperto a chiunque.

Il programma Airport Service Quality raccoglie infatti le valutazioni di passeggeri intervistati durante il loro viaggio e prende in considerazione numerosi punti di contatto dell’esperienza aeroportuale. Nell’edizione 2025 sono state raccolte oltre 700 mila valutazioni, all’interno di un programma che coinvolge quasi 400 aeroporti nel mondo.

Questo elemento cambia la prospettiva. Un aeroporto può essere grande, moderno e molto trafficato, ma se il passeggero trova code interminabili, informazioni poco chiare, personale poco disponibile o ambienti non adeguatamente curati, la percezione complessiva ne risente.

Gli ASQ Awards cercano invece di fotografare proprio questa esperienza concreta: quanto è semplice arrivare al gate, quanto è piacevole attendere, come viene gestito il rapporto con il personale e quanto è curato l’ambiente.

Ed è su questo terreno che gli scali italiani hanno ottenuto risultati particolarmente significativi.

Roma Fiumicino resta il grande protagonista

Tra i quattro aeroporti italiani premiati, Roma Fiumicino è senza dubbio il nome più forte.

Il Leonardo da Vinci si conferma tra i migliori aeroporti europei nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. Un risultato particolarmente significativo considerando le dimensioni dell’aeroporto e la complessità operativa di un grande hub internazionale.

Fiumicino non si limita però al riconoscimento principale. Lo scalo romano figura anche nelle categorie legate alla facilità del percorso, alla piacevolezza dell’esperienza, alla pulizia e alla disponibilità del personale. È una conferma importante per un aeroporto che negli ultimi anni ha investito molto sulla trasformazione dei terminal e sulla gestione dell’esperienza del passeggero.

Il dato assume ancora più peso perché Fiumicino arriva a questo appuntamento dopo una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Nel 2026 il grande hub romano ha ottenuto per il nono anno consecutivo il primato europeo nella propria fascia per qualità dei servizi, secondo i risultati degli ASQ Customer Experience Awards riferiti al 2025.

Non è soltanto una questione di estetica o di infrastrutture. Per un aeroporto delle dimensioni di Fiumicino, rendere più fluido il percorso significa intervenire su orientamento, controlli, assistenza, informazioni, servizi commerciali e gestione dei flussi.

È proprio questa capacità di trasformare un passaggio potenzialmente stressante in un’esperienza più ordinata a rappresentare uno degli elementi distintivi del risultato.

Milano Linate conquista il pubblico con semplicità e comfort

Se Fiumicino rappresenta il grande hub internazionale, Milano Linate interpreta un’altra idea di aeroporto: quello più compatto, rapido e orientato alla semplicità.

Lo scalo milanese è stato riconosciuto nella fascia tra 5 e 15 milioni di passeggeri e ha ottenuto diversi premi europei. Tra questi figurano il riconoscimento come Best Airport at Departures, quello per il Most Dedicated Staff e quello per la Easiest Airport Journey.

È un risultato che racconta bene la trasformazione vissuta da Linate negli ultimi anni.

Per il passeggero moderno, infatti, un aeroporto efficiente non è necessariamente quello con più negozi o con l’architettura più spettacolare. È quello in cui si capisce rapidamente dove andare, si riducono gli attriti e si perde meno tempo nei passaggi intermedi.

La facilità del viaggio diventa quindi un vero elemento competitivo. E Linate sembra aver trovato una formula particolarmente efficace, soprattutto per chi viaggia per lavoro, per chi utilizza frequentemente l’aereo e per chi cerca uno scalo facilmente leggibile.

Ciampino dimostra che anche gli aeroporti più piccoli possono eccellere

L’altro scalo romano, Roma Ciampino, porta invece il tema della qualità nella fascia compresa tra 2 e 5 milioni di passeggeri.

Anche in questo caso il riconoscimento non è isolato. Ciampino ha ottenuto il premio come Best Airport at Departures nella propria categoria e si è distinto anche per il personale e per la facilità del percorso aeroportuale.

È un risultato interessante perché dimostra come la qualità percepita non dipenda necessariamente dalle dimensioni dello scalo.

Un aeroporto più piccolo può infatti avere un vantaggio decisivo: una maggiore immediatezza del percorso. Meno distanza tra le diverse funzioni, orientamento più semplice e una relazione più diretta con il passeggero possono incidere in maniera significativa sulla soddisfazione finale.

Per Ciampino, il riconoscimento arriva inoltre in un momento in cui il sistema aeroportuale romano continua a gestire volumi importanti di traffico. La sfida sarà mantenere questi standard anche mentre la domanda continua a crescere.

Torino punta tutto sulle persone

La quarta realtà italiana premiata è Torino Airport, che si distingue soprattutto per un elemento difficilmente sostituibile dalla tecnologia: le persone.

Lo scalo piemontese ha conquistato per il terzo anno consecutivo il riconoscimento europeo come Most Dedicated Staff, assegnato sulla base della percezione dei passeggeri nei diversi punti di contatto con l’aeroporto. Torino è stato inoltre riconosciuto per gli standard di pulizia.

È un premio che assume un significato particolare in un settore nel quale l’automazione sta diventando sempre più importante.

Check-in automatici, sistemi biometrici, app, varchi digitali e informazioni in tempo reale possono rendere il viaggio più veloce, ma quando qualcosa non funziona o quando il passeggero ha bisogno di assistenza, il fattore umano torna centrale.

La qualità del personale può fare la differenza soprattutto nei momenti di maggiore pressione: un volo cancellato, un cambio di gate, una coincidenza stretta o un problema con i bagagli sono situazioni nelle quali la tecnologia da sola non basta.

Torino, dunque, porta nella classifica una lezione molto chiara: l’aeroporto del futuro potrà essere sempre più digitale, ma dovrà rimanere anche profondamente umano.

Perché questi premi contano davvero per chi viaggia

La classifica degli aeroporti italiani non è soltanto una vetrina per gli scali premiati. È anche un’indicazione di come sta cambiando il settore aeroportuale europeo.

Per anni la qualità di un aeroporto è stata associata soprattutto alla presenza di infrastrutture moderne, alla quantità di collegamenti e alla capacità di gestire grandi volumi. Oggi questi fattori restano fondamentali, ma l’esperienza del passeggero è diventata un parametro competitivo autonomo.

La differenza si vede nei dettagli.

Una segnaletica comprensibile può evitare minuti di esitazione. Un controllo più organizzato può ridurre lo stress. Un ambiente pulito modifica immediatamente la percezione dello scalo. Un dipendente disponibile può trasformare una situazione problematica in un’esperienza positiva.

Sono elementi apparentemente piccoli, ma moltiplicati per milioni di viaggiatori diventano una parte essenziale della reputazione di un aeroporto.

La vera sfida ora è mantenere il livello raggiunto

Il riconoscimento internazionale porta con sé anche una responsabilità. Essere tra i migliori aeroporti d’Europa significa soprattutto riuscire a restarci.

Il traffico aereo continua a crescere e con esso aumentano le pressioni sui terminal, sui controlli di sicurezza, sui servizi e sulle infrastrutture. ACI World prevede che il traffico passeggeri globale sia arrivato a circa 9,8 miliardi nel 2025 e possa raggiungere 10,2 miliardi nel 2026.

Per gli aeroporti italiani questo significa che la qualità non può essere considerata un traguardo raggiunto una volta per tutte.

Fiumicino dovrà continuare a gestire la complessità di un grande hub. Linate dovrà conservare la propria promessa di rapidità e semplicità. Ciampino dovrà difendere la facilità del percorso mentre i flussi restano importanti. Torino dovrà mantenere quella qualità del rapporto umano che i passeggeri hanno premiato per tre anni consecutivi.

La vera notizia, quindi, non è soltanto che quattro aeroporti italiani sono tra i migliori d’Europa.

È che il sistema sta iniziando a essere valutato sempre più attraverso gli occhi di chi viaggia. E quando il giudizio arriva direttamente dai passeggeri, premi come quelli assegnati a Fiumicino, Linate, Ciampino e Torino assumono un valore particolare: raccontano un’Italia aeroportuale che non vuole soltanto far partire e arrivare gli aerei, ma rendere migliore l’intero viaggio.