🌐 Corrado Augias è morto il 19 novembre a 91 anni. Il 21 novembre la camera ardente in Campidoglio; funerali laici privati e un memoriale musicale con Nicola Piovani.

Il saluto a Corrado Augias, le date confermate

Roma si prepara a salutare Corrado Augias, morto nella mattinata di giovedì 19 novembre 2026 a 91 anni. Giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, aveva attraversato la vita culturale italiana portando davanti al pubblico libri, storia, musica e interrogativi civili. La camera ardente sarà aperta sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 10 alle 18: è questo l’appuntamento annunciato dalla città per l’omaggio dei cittadini.

La famiglia ha comunicato che i funerali saranno laici e in forma privata. Al momento delle informazioni disponibili nella mattinata del 20 novembre, la data della cerimonia non risulta ancora decisa. È quindi distinto il momento del raccoglimento familiare da quello dell’ultimo saluto pubblico in Campidoglio. Un ulteriore appuntamento di ricordo è stato annunciato per il 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con una componente musicale e la partecipazione di Nicola Piovani.

Mattarella: un giornalista libero, capace di dialogo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Augias come un «giornalista libero» e uno scrittore raffinato, sottolineandone indipendenza, curiosità e misura. Nel messaggio diffuso il 19 novembre, il capo dello Stato ha attribuito al suo lavoro un ruolo nella diffusione della cultura e dei valori democratici. Ha richiamato soprattutto la capacità di avvicinare generazioni diverse alla conoscenza, conservando attenzione per la ricerca, disponibilità al confronto e rispetto delle idee altrui.

Anche Roma ha espresso il proprio cordoglio. L’Assemblea capitolina ha osservato un minuto di silenzio, mentre il sindaco Roberto Gualtieri ha evidenziato il contributo di Augias al dibattito pubblico e alla vita culturale. Nel ricordo del primo cittadino trovano spazio il pensiero critico, il metodo scientifico e l’umanesimo: elementi che Gualtieri ha indicato come centrali nel suo modo di raccontare la società. Il sindaco ha rivolto la vicinanza dell’amministrazione ai familiari.

Dal teatro alla televisione, una carriera su più registri

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias aveva trascorso parte dell’infanzia in Libia, dove il padre prestava servizio come ufficiale dell’Aeronautica. Prima della notorietà televisiva aveva coltivato il giornalismo culturale e il teatro: negli anni Sessanta era stato vicino all’avanguardia romana e al Teatro dei 101, scrivendo testi rappresentati anche da Gigi Proietti. Alla scrittura giornalistica aveva affiancato romanzi, drammaturgia e saggi, senza limitare il proprio percorso a un unico linguaggio.

La popolarità sul piccolo schermo è legata anche a Telefono giallo, titolo rimasto associato alla sua attività di autore e conduttore. A quella stagione si affianca Babele, spazio dedicato ai libri e alla letteratura. L’archivio televisivo conserva, tra gli altri materiali, un incontro del 1993 nel quale Roberto Benigni legge e commenta un canto della Divina Commedia, ospite proprio della trasmissione: una testimonianza concreta dell’incontro fra divulgazione, spettacolo e testo letterario.

Il percorso è proseguito con Le storie – Diario italiano, approfondimento culturale quotidiano, e con le prime tre edizioni di Quante storie. Sono arrivati poi Città segrete, Rebus e La gioia della musica. Libri, città e ascolto musicale hanno così trovato posto in programmi diversi, accanto all’attualità e alla politica. La biografia pubblicata dai Dialoghi di Pistoia documenta questa successione di esperienze, dal racconto culturale giornaliero ai progetti dedicati al patrimonio urbano e musicale.

I libri e l’esperienza al Parlamento europeo

La produzione libraria comprende romanzi come Quel treno da Vienna e Giornali e spie, oltre ai saggi dedicati ai segreti di Roma, Parigi, New York e Istanbul. Alla storia delle religioni aveva riservato opere come Inchiesta su Gesù e I segreti del Vaticano. Nel 2024 era uscito La vita s’impara, racconto autobiografico; nel 2025 La musica per me, dedicato a una passione che aveva accompagnato il suo lavoro di divulgatore.

Alla carriera culturale si era aggiunto un incarico elettivo europeo. Augias fu eurodeputato dal 1994 al 1999, nel gruppo del Partito del socialismo europeo. L’archivio parlamentare ne registra il mandato nella quarta legislatura. Tra le attività documentate figura il ruolo di relatore sul programma Caleidoscopio, destinato alle iniziative artistiche e culturali: un ambito nel quale la sua esperienza pubblica incrociò direttamente il lavoro legislativo e il sostegno alla cooperazione fra Paesi europei.

La puntata preparata per il pubblico e il memoriale

L’ultimo tratto televisivo è stato quello della Torre di Babele su La7. Per lunedì 23 novembre è annunciato in prima serata lo speciale Corrado Augias, Saluto di un Maestro. Secondo il direttore di rete Andrea Salerno, Augias ha partecipato personalmente alla preparazione della scaletta, scegliendo estratti delle puntate e indicando come montarli. Salerno ha raccontato di aver lavorato con lui anche alla sigla e alla chiusura, rispettando la richiesta di mantenere la collocazione del lunedì.

Il memoriale del 28 novembre costituisce invece l’appuntamento annunciato per ricordarlo anche attraverso la musica. Gli ulteriori omaggi, dal vivo e in video, risultano ancora in via di definizione: non è dunque disponibile un programma completo degli interventi. Sono già indicati l’orario delle 11 e la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, insieme alla partecipazione del compositore Nicola Piovani.

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