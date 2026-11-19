🌐 Il Buy Now Pay Later entra nel nuovo quadro del credito ai consumatori: verifiche sulla capacità di rimborso, informazioni più chiare e limiti alla pubblicità. Il 20 novembre 2026 è la scadenza europea, ma in Italia l’adeguamento degli operatori dipende anche dalle disposizioni attuative.

Il pagamento in poche rate entra nel credito regolamentato

Comprare subito e distribuire il pagamento in poche rate: la formula resta, ma cambia il quadro delle tutele. Il Buy Now Pay Later, spesso proposto al momento di completare un acquisto online, rientra in larga parte nella nuova disciplina europea del credito ai consumatori. Al centro ci sono la sostenibilità del debito, la chiarezza delle condizioni e il modo in cui questi servizi vengono pubblicizzati.

La data da segnare è il 20 novembre 2026, prevista per l’applicazione della direttiva europea 2023/2225. Per l’Italia, però, presentarla come il giorno di un cambiamento simultaneo su tutte le piattaforme sarebbe impreciso. Il decreto di recepimento contiene una fase transitoria che lega l’adeguamento degli operatori anche all’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia.

La scadenza europea e il calendario italiano

L’Italia ha recepito la riforma con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, numero 212, pubblicato il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. Entrata in vigore della legge e termine di adeguamento non coincidono: il provvedimento distingue il momento in cui esiste la nuova disciplina da quello entro cui finanziatori e intermediari devono conformarsi.

Il termine indicato è il 20 novembre 2026 oppure, se successivo, novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d’Italia. Questo meccanismo non consente di dare per acquisita una modifica identica e immediata di ogni procedura d’acquisto. La scadenza europea è confermata; il calendario operativo nazionale va letto insieme agli atti di attuazione e alle relative decorrenze.

Prima delle rate, la capacità di restituire il denaro

Il cambiamento sostanziale riguarda la valutazione del merito creditizio. Prima di concedere il finanziamento, il soggetto che eroga il credito deve verificare se il consumatore potrà ragionevolmente rispettare gli obblighi di rimborso. Non basta quindi considerare soltanto l’importo della singola rata: la valutazione riguarda la capacità di sostenere l’impegno assunto.

Le informazioni utilizzate devono essere pertinenti, accurate e proporzionate alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito. Possono arrivare dal cliente e da altre fonti ammesse, con verifiche appropriate e, quando necessario, consultazione di banche dati. I social network non sono fonti utilizzabili per questa valutazione. Non si tratta, dunque, di un’autorizzazione a raccogliere indiscriminatamente qualsiasi dato personale.

Condizioni leggibili prima di accettare

La riforma rafforza anche il momento che precede la firma. Informazioni e chiarimenti devono essere gratuiti, chiari, completi e concisi, presentati in modo adeguato al canale utilizzato. L’obiettivo è consentire al consumatore di capire l’offerta e confrontarla con altre, anche quando la scelta avviene sullo schermo di uno smartphone, durante gli ultimi passaggi di un acquisto.

Nel nuovo quadro informativo trovano spazio l’importo del credito, la durata, il totale da restituire e le conseguenze dei ritardi. Dove pertinenti devono essere indicati anche interessi e costo complessivo. Le regole contemplano deroghe circoscritte per determinate operazioni, comprese alcune formule gratuite o di piccolo importo: non ogni finanziamento richiede una documentazione identica, ma le semplificazioni non equivalgono a un’esclusione generale dalle tutele.

Pubblicità: il credito non è un aumento del reddito

Le nuove regole intervengono sui messaggi commerciali. La pubblicità del credito deve essere corretta, chiara e non ingannevole; la direttiva vieta comunicazioni che suggeriscano che indebitarsi migliori la situazione finanziaria del consumatore. Sono vietati anche messaggi che inducano erroneamente a credere che il credito aumenti le risorse disponibili o possa sostituire il risparmio.

È una distinzione concreta per chi incontra un’offerta di pagamento dilazionato: spostare una spesa nel tempo non significa ridurne il prezzo. Le condizioni di gratuità e gli eventuali oneri in caso di ritardo vanno tenuti distinti. La disciplina europea prevede inoltre un’avvertenza sui costi del ricorso al credito, senza trasformare ogni offerta rateale in un prodotto necessariamente a pagamento.

Un fenomeno esteso, ma non sempre abituale

La diffusione del servizio spiega l’attenzione del legislatore. Le analisi della Banca d’Italia, basate sull’indagine sui bilanci delle famiglie del 2022 e su quella congiunturale svolta all’inizio del 2025, riportano un aumento dal 4% al 30% dei nuclei familiari. Il dato comprende anche chi vi ricorre solo occasionalmente: non descrive una platea composta interamente da utilizzatori frequenti.

Circa due terzi degli utilizzatori, infatti, dichiarano un impiego occasionale. Il confronto nasce da rilevazioni differenti e non va presentato come una misurazione annuale uniforme. Il BNPL permette comunemente di suddividere acquisti di importo contenuto in tre o quattro pagamenti; la gratuità ordinaria del servizio può accompagnarsi a penali quando non vengono rispettate le scadenze.

Le eccezioni e i contratti già sottoscritti

L’estensione delle tutele non cancella tutte le eccezioni. La normativa distingue il finanziamento con l’intervento di un soggetto terzo dalle dilazioni concesse direttamente dal venditore. Per queste ultime restano esclusioni a condizioni precise, legate anche alla gratuità e alla durata del rinvio. Non basta quindi la presenza della parola “rate” per stabilire quale disciplina si applichi.

Anche per gli accordi già conclusi è prevista una distinzione. Il decreto italiano mantiene le disposizioni precedenti per i contratti stipulati prima della scadenza del termine di adeguamento, con eccezioni per alcune norme applicabili ai rapporti a tempo indeterminato ancora in essere.

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