A Sardegna, salvato Luca Olmetto: 27 ore sotto terra dopo la frana

🌐 Sardegna, speleologo salvato dopo 27 ore, grotta di Gorropeddu, Urzulei e soccorso alpino: si è conclusa con un lieto fine la drammatica operazione di recupero di Luca Olmetto, 31 anni, rimasto intrappolato in una cavità sotterranea dopo una frana nel Nuorese. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per liberarlo dai detriti che lo immobilizzavano, in un ambiente ristretto e instabile. Dopo essere stato estratto vivo, l’uomo è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Intrappolato a dieci metri di profondità: il lungo incubo nella grotta

Per oltre un giorno, la speranza è rimasta legata a una voce proveniente dal buio. Luca Olmetto, speleologo di 31 anni originario di Codrongianos, nel Sassarese, è rimasto bloccato nella grotta di Gorropeddu, nell’area di Urzulei, in Ogliastra, dopo un cedimento che ha ostruito il passaggio e lo ha intrappolato a circa dieci metri di profondità.

La vicenda, iniziata domenica 11 ottobre, si è conclusa lunedì 12 ottobre con il recupero dell’uomo. Ventisette ore di attesa, scavi e interventi delicatissimi hanno scandito un’operazione nella quale ogni movimento doveva essere valutato con estrema attenzione.

Il problema non era soltanto raggiungere lo speleologo. La terra e le pietre lo tenevano immobilizzato, mentre altri massi instabili minacciavano di provocare ulteriori cedimenti. Un intervento troppo rapido avrebbe potuto aggravare la situazione, mettendo a rischio sia l’uomo intrappolato sia gli specialisti impegnati nel recupero.

I compagni che si trovavano con lui hanno dato l’allarme, consentendo l’avvio delle operazioni di soccorso. Durante le lunghe ore trascorse sottoterra, i soccorritori sono riusciti a mantenere il contatto vocale con Olmetto, che risultava vivo e cosciente.

Il lavoro dei soccorritori tra massi instabili e passaggi strettissimi

L’intervento ha richiesto l’impiego di specialisti del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco, affiancati da personale specializzato nelle operazioni di ricerca e recupero in ambienti complessi.

Le squadre hanno dovuto procedere gradualmente, rimuovendo a mano il materiale che impediva di raggiungere e liberare l’uomo. Gli spazi angusti e il pericolo di nuovi crolli hanno imposto un lavoro metodico, senza possibilità di accelerare le operazioni a scapito della sicurezza.

Gli operatori hanno inoltre consolidato le pareti nei punti necessari, per ridurre il rischio che la rimozione dei detriti provocasse altri cedimenti. Il recupero si è trasformato così in un intervento di precisione, nel quale ogni porzione di terreno rimossa doveva essere valutata prima di proseguire.

Il momento decisivo è arrivato quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere direttamente Olmetto. Il contatto, tuttavia, non coincideva ancora con la liberazione: il trentunenne era ancora bloccato dalle pietre e dalla terra e occorreva completare il lavoro per riportarlo in superficie.

La priorità era liberarlo senza provocare un nuovo crollo. Soltanto dopo aver rimosso il materiale che lo immobilizzava è stato possibile concludere il recupero.

Il salvataggio e il trasferimento in ospedale

Dopo oltre 26 ore, lo speleologo è stato finalmente estratto vivo dalla grotta. Una volta all’esterno, è stato affidato al personale sanitario, che lo ha stabilizzato prima del trasferimento in ospedale con l’elicottero del servizio di emergenza regionale.

Il ricovero era necessario per gli accertamenti e le cure successive a una permanenza prolungata in condizioni difficili e all’immobilizzazione causata dai detriti. Le informazioni disponibili al momento del salvataggio non consentono di trarre conclusioni definitive sulle sue condizioni cliniche successive.

Il lieto fine chiude una fase di paura e tensione, ma restituisce anche la misura della complessità del soccorso speleologico. In una grotta, una frana può modificare completamente la conformazione dei passaggi, rendere inaccessibili le vie d’uscita e creare situazioni nelle quali anche piccoli spostamenti di materiale possono avere conseguenze importanti.

L’apprensione a Codrongianos e la passione per la speleologia

Durante le operazioni, la comunità di Codrongianos ha seguito con apprensione gli aggiornamenti. Il fratello e la sorella di Olmetto hanno raggiunto la zona del soccorso, mentre il sindaco ha seguito l’evolversi dell’intervento.

Il trentunenne è conosciuto anche per il suo lavoro nell’edilizia acrobatica, un’attività che richiede dimestichezza con corde, imbragature e operazioni in quota. Una competenza che non elimina i rischi dell’esplorazione sotterranea, dove le condizioni ambientali possono cambiare improvvisamente e gli spazi di manovra sono spesso ridotti.

La vicenda dimostra quanto siano importanti la preparazione tecnica, il coordinamento tra squadre e la disponibilità di attrezzature specialistiche negli interventi in ambienti impervi.

Il recupero di Luca Olmetto rappresenta soprattutto il risultato di un lavoro collettivo portato avanti per ore in condizioni difficili. Dopo una notte e una giornata di paura, lo speleologo è tornato in superficie vivo, grazie all’intervento coordinato dei soccorritori.