30 settembre 2026: santi, storia e curiosità del Metrolunario

Il 30 settembre chiude il mese con la memoria di San Girolamo, sacerdote e Dottore della Chiesa, celebre per la traduzione latina della Bibbia. La storia ricorda invece il drammatico 1965 in Indonesia, quando il Movimento del 30 settembre diede avvio a una crisi politica destinata a cambiare profondamente il Paese. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Truman Capote, autore di Colazione da Tiffany e A sangue freddo. Nel cielo, la Luna è ancora gibbosa calante, con oltre l’80% del disco illuminato, mentre settembre lascia il posto a ottobre.

Santo del Giorno: San Girolamo

Il Santo del Giorno del 30 settembre è San Girolamo, sacerdote, biblista e Dottore della Chiesa, considerato uno dei più importanti Padri della Chiesa d’Occidente. La sua memoria cade nel giorno della morte, avvenuta nel 420.

Nato intorno al 347 a Stridone, nell’area dell’odierna Croazia, Girolamo dedicò gran parte della propria vita allo studio delle Scritture, alla traduzione e al commento dei testi biblici.

A Roma lavorò al servizio di papa Damaso I, che gli affidò il compito di rivedere e correggere le traduzioni latine della Bibbia. Girolamo lavorò direttamente sui testi ebraici e greci, dando forma a quella traduzione latina che sarebbe diventata nota come Vulgata.

La sua attività di studioso fu accompagnata da una vita ascetica e da un carattere particolarmente energico. Trascorse gli ultimi anni a Betlemme, dove continuò a studiare, scrivere e commentare la Bibbia.

La sua figura rappresenta studio, ricerca della verità e passione per la parola, tanto che ancora oggi San Girolamo è considerato patrono di traduttori, studiosi, bibliotecari e bibliografi.

Il calendario liturgico del 30 settembre conferma la sua memoria come San Girolamo, sacerdote e Dottore della Chiesa.

Accadde Oggi: il Movimento del 30 settembre in Indonesia

Il 30 settembre 1965 iniziò in Indonesia una drammatica crisi politica conosciuta come Movimento del 30 settembre (Gerakan 30 September).

Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, un gruppo di militari e ufficiali organizzò un’azione a Giacarta contro alcuni dei principali vertici dell’esercito. Sei generali e altri ufficiali furono uccisi o catturati. Il movimento occupò alcuni punti strategici della capitale e diffuse comunicati attraverso la radio.

La reazione dell’esercito fu rapidissima. Il generale Suharto, allora comandante del Kostrad, assunse il controllo delle operazioni e nel giro di poco tempo il tentativo di colpo di Stato venne neutralizzato.

Le responsabilità e le dinamiche dell’operazione sono rimaste oggetto di controversie storiche. Per decenni la versione ufficiale attribuì la responsabilità soprattutto al Partito Comunista Indonesiano, mentre studi successivi hanno evidenziato la complessità degli attori coinvolti e delle circostanze politiche.

Le conseguenze furono enormi: il fallito golpe accelerò il declino politico del presidente Sukarno, favorì l’ascesa di Suharto e aprì la strada al lungo periodo del cosiddetto Nuovo Ordine.

Seguirono inoltre violente persecuzioni contro comunisti e presunti simpatizzanti, con un numero di vittime stimato nell’ordine delle centinaia di migliaia.

Il 30 settembre 1965 resta quindi una delle date più drammatiche della storia moderna dell’Indonesia, capace di modificare radicalmente gli equilibri politici del Paese.

Nati in questo giorno: Truman Capote

Tra i protagonisti nati il 30 settembre spicca Truman Capote, nato nel 1924 a New Orleans, in Louisiana. Scrittore, sceneggiatore e giornalista, divenne una delle personalità più originali della letteratura americana del Novecento.

Il suo vero nome alla nascita era Truman Streckfus Persons. Cresciuto in parte in Alabama, da bambino strinse amicizia con Harper Lee, futura autrice di Il buio oltre la siepe.

Il primo grande successo arrivò con il romanzo Other Voices, Other Rooms del 1948. Nel 1958 pubblicò Breakfast at Tiffany’s, da cui sarebbe stato tratto il celebre film con Audrey Hepburn.

Il suo capolavoro è però considerato In Cold Blood, pubblicato nel 1966. L’opera ricostruisce l’assassinio della famiglia Clutter in Kansas e combina tecniche narrative del romanzo con una rigorosa ricerca giornalistica. Il libro è considerato uno dei testi fondativi della non-fiction novel, o romanzo-documento.

Capote fu anche una celebrità mondana, frequentatore dell’alta società newyorkese e autore di racconti capaci di mescolare osservazione psicologica, ironia e autobiografia.

Nel 2026 ricorrono 102 anni dalla sua nascita. La sua eredità letteraria rimane legata soprattutto alla capacità di trasformare la cronaca reale in narrazione letteraria.

Eventi e curiosità del 30 settembre

Il 30 settembre 2026 è mercoledì ed è il 273° giorno dell’anno: ne restano 92 prima della fine del 2026.

La Luna è nella fase di gibbosa calante. A Roma il 30 settembre presenta circa l’86% del disco illuminato, sorge alle 20:41 e raggiunge il meridiano alle 3:41 del mattino successivo.

Sono trascorsi appena quattro giorni dalla Luna piena del 26 settembre, perciò il satellite continua ad apparire molto luminoso nelle ore serali e notturne.

Secondo i calendari astrologici, la Luna si trova nel Toro nella prima parte della giornata e passa successivamente nei Gemelli. Un calendario astronomico-astrologico colloca il passaggio intorno alle 20:26 UTC.

La giornata segna inoltre la fine di settembre: dalla mezzanotte successiva inizia ottobre, mentre l’autunno astronomico è ormai entrato nella sua prima settimana.

C’è infine una curiosità numerica: il 30 settembre è il 273° giorno dell’anno bisestile 2026, lasciando esattamente 92 giorni alla fine dell’anno.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Gemelli

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 30 settembre 2026 è quello dei Gemelli.

La scelta è legata al passaggio della Luna dal Toro ai Gemelli nella parte finale della giornata. Nella simbologia astrologica, i Gemelli rappresentano curiosità, comunicazione, movimento e capacità di adattamento.

La fase di Luna calante suggerisce simbolicamente una giornata più adatta a selezionare, riorganizzare e mettere in ordine le idee piuttosto che a lanciarsi indiscriminatamente verso nuove iniziative.

Per i Gemelli può quindi essere un momento favorevole per scrivere, comunicare una decisione, recuperare un contatto, chiarire un equivoco o trasformare informazioni sparse in un progetto più ordinato.

Il 30 settembre chiude così il mese con un filo conduttore fatto di parole e memoria: San Girolamo affida alla traduzione la trasmissione della Scrittura, Capote trasforma la cronaca in letteratura e il cielo accompagna il passaggio verso ottobre con una Luna ancora luminosa, ma già in fase calante.