29 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 29 settembre è il giorno dedicato ai Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, tre figure centrali della tradizione cristiana. La storia degli Stati Uniti ricorda invece il 1789, quando il Congresso approvò la legge che organizzava e rendeva permanente il primo esercito federale americano. Tra i grandi protagonisti nati in questa data spicca Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte. Nel cielo, la Luna è ormai gibbosa calante e attraversa il Toro, due giorni dopo il plenilunio.

Santo del Giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele

Il Santo del Giorno del 29 settembre è dedicato ai Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, celebrati insieme dalla Chiesa cattolica. La memoria liturgica unificata risale alla riforma del calendario successiva al Concilio Vaticano II.

San Michele è presentato nella tradizione biblica come il capo delle schiere angeliche e il difensore contro le forze del male. Il suo nome significa “Chi è come Dio?” e il suo culto ha assunto nei secoli una diffusione universale. È patrono di numerose categorie, tra cui militari e forze dell’ordine.

San Gabriele è invece l’angelo messaggero per eccellenza. È lui, secondo il Vangelo di Luca, ad annunciare a Maria la nascita di Gesù. Proprio per il suo ruolo di portatore della Parola, nel 1951 Pio XII lo proclamò patrono delle telecomunicazioni, creando un singolare ponte tra la tradizione religiosa e il mondo moderno della comunicazione.

San Raffaele compare soprattutto nel Libro di Tobia, dove accompagna il giovane Tobia durante un viaggio, lo protegge e contribuisce alla guarigione del padre Tobi. Il suo nome, Rafa-El, viene tradizionalmente interpretato come “Dio guarisce”.

Tre figure diverse, dunque, accomunate simbolicamente da protezione, annuncio e guarigione.

Accadde Oggi: nasce il primo esercito federale degli Stati Uniti

Il 29 settembre 1789 il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge fondamentale per la nuova nazione: veniva regolamentato e reso permanente l’esercito degli Stati Uniti, organizzando la forza militare federale nata dopo la Rivoluzione americana. Il provvedimento autorizzò un esercito composto da un reggimento di fanteria e da un battaglione di artiglieria, per un totale autorizzato di 886 uomini.

La data arrivava in un momento delicatissimo: la Costituzione era entrata in vigore da poco e il nuovo governo guidato da George Washington stava costruendo le istituzioni federali praticamente da zero.

Poco prima, il Congresso aveva creato il Department of War, il 7 agosto 1789, affidandone la guida a Henry Knox, già protagonista della guerra d’indipendenza. La legge del 29 settembre completava così uno dei primi tasselli dell’organizzazione militare del nuovo Stato.

Il provvedimento sarebbe diventato anche un riferimento cronologico per la storia dell’esercito americano: gli archivi statunitensi indicano infatti il 29 settembre 1789 come la data di organizzazione dell’US Army.

Una giornata che racconta quindi la nascita concreta di una delle istituzioni fondamentali degli Stati Uniti federali.

Nati in questo giorno: Miguel de Cervantes

Tra i protagonisti nati il 29 settembre spicca Miguel de Cervantes, nato nel 1547 ad Alcalá de Henares, in Spagna. Scrittore, poeta e drammaturgo, è considerato uno dei grandi padri della letteratura occidentale e soprattutto l’autore del Don Chisciotte della Mancia.

La data di nascita viene tradizionalmente indicata nel 29 settembre, mentre i documenti storici conservano soprattutto la testimonianza del suo battesimo del 9 ottobre 1547.

La sua vita fu tutt’altro che sedentaria. Cervantes partecipò alla battaglia di Lepanto del 1571, dove rimase ferito alla mano sinistra. Successivamente fu catturato dai corsari e trascorse circa cinque anni in prigionia ad Algeri, prima di essere riscattato e tornare in Spagna.

Nel 1605 pubblicò la prima parte del Don Chisciotte, destinato a diventare uno dei libri più influenti della storia della letteratura. Il protagonista, convinto di essere un cavaliere errante, trasforma la realtà quotidiana in un mondo popolato da avventure, giganti immaginari e ideali cavallereschi.

La seconda parte uscì nel 1615, un anno prima della morte dell’autore.

Nel 2026 ricorrono 479 anni dalla nascita di Cervantes. Il suo capolavoro continua a essere letto come una straordinaria riflessione sul rapporto tra realtà, immaginazione e identità, tanto che il personaggio di Don Chisciotte è diventato parte del patrimonio culturale universale.

Eventi e curiosità del 29 settembre

Il 29 settembre 2026 è martedì ed è il 272° giorno dell’anno: ne restano 93 prima della fine del 2026.

La Luna è nella fase di gibbosa calante, con circa il 93,2% del disco illuminato. A Roma sorge alle 20:02 e raggiunge il meridiano alle 2:46 della notte successiva, continuando a illuminare il cielo fino alle ore del mattino.

Sono trascorsi appena tre giorni dalla Luna piena del 26 settembre, perciò il satellite appare ancora quasi completamente rotondo a occhio nudo.

Secondo i calendari astrologici, la Luna si trova nel Toro, intorno ai primi gradi del segno. La fase è quella di una Luna gibbosa calante, con la superficie illuminata in progressiva diminuzione.

Un’altra curiosità riguarda il calendario: il 29 settembre cade esattamente tre mesi prima della fine dell’anno. Dopo questa giornata restano infatti 93 giorni al 31 dicembre.

Il mese di settembre si avvia così alla conclusione con un cielo ancora dominato dalla grande Luna del raccolto e con l’autunno ormai pienamente iniziato.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Toro

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 29 settembre 2026 è il Toro.

La scelta è legata alla Luna gibbosa calante nel Toro. Nella simbologia astrologica, questo segno è associato a stabilità, concretezza, pazienza e capacità di costruire risultati duraturi.

La fase calante della Luna suggerisce simbolicamente una giornata più adatta a consolidare che a iniziare, a selezionare ciò che funziona e a eliminare ciò che disperde energie.

Per il Toro può quindi essere un momento favorevole per mettere ordine nelle questioni pratiche, rafforzare una scelta già compiuta, occuparsi di denaro e lavoro o trasformare un progetto ancora teorico in qualcosa di concreto.

Il 29 settembre mette così insieme spiritualità, nascita delle istituzioni moderne, letteratura e astronomia: gli Arcangeli rappresentano protezione, messaggio e guarigione; il giovane esercito americano racconta la costruzione di uno Stato; Cervantes trasforma l’immaginazione in letteratura universale e la Luna calante invita simbolicamente a consolidare ciò che è stato raggiunto.