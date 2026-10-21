Champions, Napoli e Roma da urlo: sette gol e due vittorie

🌐 Champions League 2026/27, notte di spettacolo e riscatto per il calcio italiano. Il Napoli batte il Bodø/Glimt 4-3 in una partita mozzafiato, mentre la Roma travolge lo Slovan Bratislava 4-0 cancellando la delusione della precedente giornata europea. In Europa il PSG supera il Barcellona 4-2, il Manchester City dilaga contro l’AEK Atene con una tripletta di Phil Foden e il Liverpool rimonta il Villarreal vincendo 4-3. Una serata di emozioni che riaccende la corsa alla qualificazione.

Champions League, Napoli e Roma rilanciano il calcio italiano

Sette gol segnati, due vittorie e sei punti conquistati. Il martedì europeo restituisce entusiasmo a Napoli e Roma, protagoniste di risultati fondamentali nella terza giornata della fase campionato di Champions League.

Dopo un avvio complicato, le due squadre italiane ritrovano il successo, sia pure attraverso prestazioni completamente differenti.

Il Napoli deve lottare fino alla fine per piegare il Bodø/Glimt, avversario norvegese capace di mettere ripetutamente in difficoltà la difesa azzurra. La Roma, invece, domina lo Slovan Bratislava, imponendo la propria superiorità e chiudendo la sfida senza subire reti.

Due vittorie che interrompono una serie di delusioni e consentono alle italiane di tornare a guardare con maggiore fiducia alla corsa europea.

Napoli-Bodø/Glimt 4-3: sette gol e brividi fino alla fine

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena una partita che difficilmente i tifosi dimenticheranno.

Il Napoli si trova di fronte un Bodø/Glimt organizzato, coraggioso e capace di sfruttare le difficoltà difensive della formazione italiana.

Gli azzurri riescono a segnare quattro reti, ma devono fare i conti con una squadra norvegese che non smette di attaccare e porta a tre il proprio bottino.

Il risultato finale, 4-3 per il Napoli, racconta una serata nella quale il talento offensivo dei padroni di casa prevale, ma non cancella gli interrogativi sulla tenuta difensiva.

La vittoria che cambia il cammino europeo degli azzurri

Il successo arriva in un momento delicato.

Nelle prime due giornate della Champions League 2026/27, il Napoli aveva perso in casa contro l’Arsenal per 0-1 e in trasferta contro il Villarreal per 3-1.

Due sconfitte che avevano complicato immediatamente il percorso della squadra nella nuova fase campionato.

Contro il Bodø/Glimt, dunque, vincere non era soltanto una questione di prestigio: significava evitare una terza sconfitta consecutiva e conquistare i primi punti europei.

Con il 4-3, il Napoli sale a 3 punti dopo tre partite, tornando in corsa per un posto nella fase successiva.

Resta tuttavia un aspetto da migliorare: nelle prime tre gare gli azzurri hanno incassato complessivamente otto reti.

La potenza offensiva può riportare entusiasmo, ma per costruire un percorso europeo duraturo servirà una difesa molto più solida.

Roma-Slovan Bratislava 4-0: una notte di dominio giallorosso

Se Napoli vive una serata di tensione e continui capovolgimenti, la Roma risponde con una prestazione decisamente più autoritaria.

Allo stadio Olimpico, i giallorossi travolgono lo Slovan Bratislava con quattro reti e mantengono inviolata la porta.

Il 4-0 finale assume un significato particolare perché arriva dopo la sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid nella giornata precedente.

La squadra capitolina aveva bisogno di una risposta convincente e la ottiene attraverso un successo largo, che restituisce fiducia all’ambiente.

La Roma cancella la delusione e torna a sperare

Il percorso giallorosso nella fase campionato era iniziato con un pareggio per 1-1 contro il Fenerbahçe.

Successivamente era arrivata la spettacolare ma dolorosa sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid.

Il successo contro lo Slovan permette alla Roma di salire a 4 punti in tre giornate, con otto reti segnate e cinque incassate.

Ma oltre alla classifica, è il modo in cui arriva la vittoria a offrire segnali incoraggianti.

Dopo aver subito quattro gol dal Real Madrid, la formazione capitolina riesce a chiudere senza reti al passivo e con un attacco capace di realizzare quattro marcature.

La Roma dimostra di possedere risorse offensive importanti e rilancia le proprie ambizioni nella competizione più prestigiosa del calcio europeo.

PSG-Barcellona 4-2: i francesi lanciano un segnale all’Europa

La notte di Champions non sorride soltanto alle italiane. Al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint-Germain conquista una vittoria di grande prestigio contro il Barcellona.

Il 4-2 finale conferma la forza offensiva dei parigini, capaci di imporsi in una delle sfide più attese della terza giornata.

Dopo aver battuto il Manchester City per 4-2 nel turno precedente, il PSG supera un’altra delle grandi favorite della competizione, dimostrando continuità nei risultati contro avversarie di altissimo livello.

La formazione francese raggiunge così tre vittorie su tre partite e nove punti nella classifica generale.

Per il Barcellona, invece, il risultato rappresenta un campanello d’allarme: sei gol complessivi subiti nelle sfide contro Galatasaray e PSG, nonostante la notevole qualità dell’attacco.

Manchester City-AEK 5-1: Phil Foden segna una tripletta

All’Etihad Stadium di Manchester, i campioni inglesi travolgono l’AEK Atene e ritrovano il successo europeo.

Il protagonista assoluto è Phil Foden, autore di tre gol che indirizzano la partita e trascinano il City verso un netto 5-1.

La squadra inglese si riscatta dopo la sconfitta interna per 4-2 contro il PSG, mostrando una notevole capacità di costruire occasioni e finalizzare le azioni offensive.

La tripletta di Foden assume un valore particolare anche sul piano personale: il centrocampista offensivo torna a recitare un ruolo decisivo in Champions League.

Il City sale a sei punti dopo tre giornate e rimane pienamente in corsa per le posizioni più favorevoli della fase campionato.

Liverpool-Villarreal 4-3: la rimonta che infiamma Anfield

Sette gol, un avvio sorprendente e una rimonta spettacolare. Ad Anfield, il Liverpool supera il Villarreal per 4-3 dopo essersi trovato sotto di due reti.

La formazione spagnola sorprende i padroni di casa portandosi sullo 0-2, ma i Reds reagiscono e ribaltano l’andamento della sfida.

Tra i protagonisti spicca Alexis Mac Allister, autore di una doppietta, mentre il giovane Rio Ngumoha contribuisce con due assist.

Il Villarreal riesce a rendere il finale nuovamente incerto, ma non evita la sconfitta.

Per il Liverpool si tratta della terza vittoria consecutiva nella fase campionato, dopo i successi contro Atlético Madrid e LASK.

Con nove punti, gli inglesi confermano un avvio europeo estremamente positivo.

Champions League, tutti i risultati del 20 ottobre 2026

Partita Risultato Napoli – Bodø/Glimt 4-3 Roma – Slovan Bratislava 4-0 PSG – Barcellona 4-2 Manchester City – AEK Atene 5-1 Liverpool – Villarreal 4-3 Porto – PSV Eindhoven 0-1 Stoccarda – Atlético Madrid 1-1 Fenerbahçe – Slavia Praga 2-2 Sabah – Borussia Dortmund 1-2

Napoli e Roma, come cambia la corsa alla qualificazione

La Champions League adotta una fase campionato unica con 36 squadre e otto partite per ciascuna formazione.

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal nono al ventiquattresimo posto disputano gli spareggi, mentre quelle classificate più in basso vengono eliminate.

Per Napoli e Roma ogni punto diventa prezioso, soprattutto dopo un avvio europeo complicato.

Le prossime sfide: Napoli a Porto, Roma contro il Manchester United

Il calendario non concede tregua.

Il 4 novembre il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Porto, un appuntamento particolarmente delicato per consolidare la ripartenza europea.

La Roma, invece, volerà in Inghilterra il 3 novembre per affrontare il Manchester United, in una partita dal grande fascino internazionale.

Entrambe dovranno confermare i segnali positivi della terza giornata contro avversari di maggiore difficoltà.

Champions League, le italiane tornano protagoniste

La serata del 20 ottobre dimostra quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri della competizione.

Il Napoli passa dalla preoccupazione per due sconfitte consecutive alla gioia per la prima vittoria. La Roma cancella le scorie della sconfitta contro il Real Madrid e ritrova solidità.

Le due squadre italiane hanno qualità e potenziale offensivo, ma dovranno trovare continuità per competere con avversari del livello di PSG, Liverpool e Manchester City.

Il cammino rimane lungo e la classifica potrà subire numerosi cambiamenti nelle prossime giornate.

Napoli e Roma hanno riacceso le speranze europee. Adesso la vera sfida sarà trasformare due grandi vittorie in una rimonta duratura verso la qualificazione.