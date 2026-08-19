12:38 am, 19 Agosto 26 calendario

MetroLunario del giorno: santi, storia e curiosità del 19 agosto

Di: Astrolabio
🌐 MetroLunario del giorno del 19 agosto 2026: scopri il Santo del Giorno San Giovanni Eudes, la nascita della fotografia moderna, il personaggio nato in questa data e il segno zodiacale più fortunato tra memoria, cultura e curiosità quotidiane.

 

19 Agosto 2026 ( modificato il 10 Agosto 2026 | 19:08 )
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