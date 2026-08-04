Nuove banconote euro: da Leonardo da Vinci a Marie Curie

🌐 Le nuove banconote euro si preparano a cambiare volto. La Banca centrale europea ha selezionato i design finalisti ispirati a due grandi temi: la cultura europea, con figure come Leonardo da Vinci e Marie Curie, e il patrimonio naturale rappresentato da fiumi e uccelli. La scelta definitiva arriverà entro la fine del 2026, quando sarà individuato il progetto destinato alla nuova serie di banconote.

Le banconote euro cambiano volto: al via il restyling della moneta europea

L’euro si prepara a vivere una delle trasformazioni più significative dalla sua introduzione. Dopo oltre vent’anni di circolazione, la Banca centrale europea (BCE) è pronta a rinnovare l’aspetto delle banconote, avviando un progetto che punta a rappresentare in modo più diretto l’identità, la storia e i valori condivisi dell’Unione europea.

Il percorso è ormai entrato nella fase decisiva. Tra oltre 1.200 proposte presentate da designer provenienti da tutta Europa, sono stati individuati i progetti finalisti che daranno forma alla prossima generazione delle banconote in euro.

La decisione definitiva è attesa entro la fine del 2026, quando verrà scelto il design che accompagnerà milioni di cittadini europei nella vita quotidiana per molti anni.

Due temi per raccontare l’identità dell’Europa

Il processo di selezione ha individuato due grandi filoni tematici, ritenuti i più rappresentativi dello spirito europeo.

Il primo è dedicato alla cultura europea, con protagonisti uomini e donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della scienza, dell’arte, della musica e della letteratura.

Il secondo celebra invece il patrimonio naturale del continente attraverso fiumi e uccelli, simboli di biodiversità, libertà e connessione tra i popoli europei.

La scelta riflette la volontà della BCE di superare l’attuale impostazione delle banconote, caratterizzate da ponti e finestre immaginari, introducendo soggetti immediatamente riconoscibili e capaci di raccontare l’Europa contemporanea e il suo patrimonio comune.

Leonardo da Vinci tra i protagonisti della nuova serie

Tra i nomi più prestigiosi selezionati per il tema dedicato alla cultura compare Leonardo da Vinci, simbolo universale del Rinascimento e una delle figure più rappresentative della creatività europea.

Artista, scienziato, ingegnere e inventore, Leonardo incarna perfettamente l’idea di un sapere senza confini, capace di unire discipline diverse e di influenzare ancora oggi la ricerca, la tecnologia e l’arte.

La sua eventuale presenza sulle future banconote rappresenterebbe anche un riconoscimento al contributo italiano nella costruzione del patrimonio culturale europeo.

Marie Curie, simbolo della ricerca scientifica

Accanto a Leonardo figura Marie Curie, tra le scienziate più importanti della storia.

Premio Nobel per la Fisica e per la Chimica, Curie è ricordata per le sue fondamentali ricerche sulla radioattività e per il ruolo pionieristico svolto in un’epoca nella quale la presenza femminile nella ricerca scientifica era estremamente limitata.

La sua inclusione tra i protagonisti dei design finalisti evidenzia la volontà di rappresentare non soltanto il patrimonio artistico europeo, ma anche quello scientifico e dell’innovazione.

La cultura come elemento di unione tra i popoli europei

Il tema culturale non punta semplicemente a celebrare singole personalità.

L’obiettivo della BCE è raccontare il contributo che artisti, scienziati, musicisti, filosofi e intellettuali hanno offerto alla costruzione dell’identità europea nel corso dei secoli.

Attraverso le nuove banconote, milioni di cittadini potranno ritrovare ogni giorno simboli capaci di ricordare il valore della conoscenza, della ricerca e della creatività come elementi fondanti del progetto europeo.

La cultura diventa così un linguaggio condiviso, capace di superare differenze linguistiche e confini geografici.

Fiumi e uccelli: la natura al centro del secondo progetto

L’altra proposta finalista guarda invece al patrimonio ambientale europeo.

Il tema dedicato a fiumi e uccelli intende valorizzare gli ecosistemi che attraversano il continente e la straordinaria ricchezza della sua biodiversità.

I fiumi rappresentano da sempre vie di comunicazione, commercio e incontro tra civiltà diverse, mentre gli uccelli simboleggiano libertà, migrazione e connessione tra territori lontani.

La scelta assume anche un forte valore simbolico in un periodo storico nel quale la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici sono diventate priorità condivise a livello europeo.

Dalle oltre 1.200 proposte ai dieci design finalisti

Il percorso che porterà alla nuova serie di banconote è stato lungo e articolato.

La BCE ha raccolto oltre 1.200 proposte, valutate da commissioni composte da esperti di grafica, arte, storia, comunicazione e sicurezza.

Dopo una prima selezione sono stati individuati dieci design finalisti, dai quali emergerà il progetto destinato a essere stampato.

Oltre al valore artistico, ogni proposta deve soddisfare rigorosi requisiti tecnici, garantendo elevati standard di sicurezza contro la contraffazione e una perfetta riconoscibilità da parte dei cittadini.

Perché la BCE rinnova le banconote

L’aggiornamento delle banconote non risponde soltanto a esigenze estetiche.

Ogni nuova serie introduce infatti sistemi di sicurezza sempre più sofisticati per contrastare la falsificazione e migliorare la durata del denaro cartaceo.

Negli ultimi decenni le tecnologie di stampa hanno compiuto notevoli progressi, consentendo l’inserimento di elementi grafici, filigrane, inchiostri speciali e dispositivi ottici sempre più complessi.

Parallelamente la BCE intende rafforzare il legame emotivo tra i cittadini e la moneta unica, scegliendo immagini capaci di rappresentare meglio la storia, la cultura e i valori dell’Europa.

Quando entreranno in circolazione le nuove banconote

La decisione sul progetto definitivo è prevista entro la fine del 2026.

Successivamente inizierà la fase di sviluppo tecnico, che comprende la progettazione definitiva, i test di sicurezza, la produzione industriale e la distribuzione ai sistemi bancari nazionali.

L’introduzione nelle tasche dei cittadini richiederà quindi ancora tempo.

Come avvenuto in occasione delle precedenti serie di banconote, la sostituzione sarà graduale e le attuali banconote continueranno a mantenere il proprio valore legale anche durante il periodo di transizione.

Le banconote raccontano la storia dell’Europa

Ogni banconota rappresenta molto più di un semplice strumento di pagamento.

Attraverso immagini, simboli e colori racconta un’identità collettiva e trasmette valori condivisi da centinaia di milioni di persone.

La scelta tra il patrimonio culturale rappresentato da figure come Leonardo da Vinci e Marie Curie oppure il patrimonio naturale simboleggiato da fiumi e uccelli riflette due diverse modalità di raccontare l’Europa: da una parte il genio umano e la conoscenza, dall’altra la ricchezza ambientale e la necessità di proteggerla.

Qualunque sarà il progetto scelto, le nuove banconote accompagneranno una nuova fase della moneta unica europea.

Un restyling che guarda al futuro dell’euro

Il rinnovamento delle banconote rappresenta uno dei progetti simbolicamente più importanti avviati dalla Banca centrale europea negli ultimi anni. La selezione dei dieci design finalisti, frutto di oltre 1.200 proposte, testimonia la volontà di coniugare innovazione, sicurezza e identità culturale.

Con la decisione finale prevista entro la fine del 2026, l’Europa si prepara ad accogliere una nuova serie di banconote che non sarà soltanto più moderna sotto il profilo tecnologico, ma anche più rappresentativa della propria storia e dei propri valori. Che a prevalere siano i grandi protagonisti della cultura europea o la forza evocativa di fiumi e uccelli, il nuovo volto dell’euro sarà destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili dell’Unione per i prossimi decenni.