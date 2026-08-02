Ricina a Pietracatella, esperti tedeschi nella casa delle vittime

🌐 Ricina a Pietracatella, l’inchiesta sul duplice decesso entra in una fase decisiva: specialisti del Robert Koch Institut di Berlino e investigatori italiani hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di via Risorgimento alla ricerca di eventuali tracce residue e nuovi elementi per ricostruire la vicenda.

Ricina a Pietracatella: sopralluogo nella casa al centro dell’indagine

L’inchiesta sulla morte di Antonella e Sara a Pietracatella, in provincia di Campobasso, entra in una nuova fase con un sopralluogo tecnico nell’abitazione di via Risorgimento, luogo considerato centrale per gli accertamenti.

Questa mattina nell’immobile sono intervenuti specialisti del Robert Koch Institut di Berlino, affiancati dagli investigatori del Bundeskriminalamt (BKA), dalla Squadra Mobile di Campobasso e dagli inquirenti della Procura di Larino.

L’obiettivo dell’attività investigativa è quello di raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti e verificare l’eventuale presenza di residui riconducibili alla ricina, la sostanza tossica che sarebbe al centro dell’indagine.

Gli esperti tedeschi al lavoro con la polizia scientifica italiana

La presenza degli specialisti tedeschi rappresenta un elemento significativo nell’ambito degli accertamenti.

Il Robert Koch Institut, istituto federale tedesco specializzato in ricerca e prevenzione sanitaria, dispone di competenze specifiche nell’analisi di agenti biologici e sostanze ad alto rischio.

Gli esperti sono arrivati in collaborazione con gli investigatori del BKA, la polizia criminale federale tedesca, per supportare le attività tecniche.

Il sopralluogo è stato condotto insieme agli organismi investigativi italiani con l’obiettivo di effettuare verifiche approfondite negli ambienti dell’abitazione.

La ricerca di tracce e nuovi elementi probatori

Le attività investigative sono orientate alla ricerca di possibili tracce residue di ricina e di altri elementi che possano contribuire a chiarire la dinamica dei decessi.

Gli specialisti stanno effettuando analisi mirate sugli ambienti e sui materiali presenti nella casa, con procedure che richiedono particolare attenzione vista la natura della sostanza oggetto degli accertamenti.

Ogni elemento raccolto potrà contribuire alla definizione del quadro probatorio e alla ricostruzione delle circostanze che hanno portato alla morte delle due persone.

Le verifiche scientifiche rappresentano quindi un passaggio fondamentale per confermare o escludere ipotesi investigative.

Un’indagine complessa che coinvolge Italia e Germania

Il caso ha assunto una dimensione internazionale per il coinvolgimento degli organismi tedeschi.

La collaborazione tra autorità di diversi Paesi viene utilizzata quando sono necessarie competenze altamente specialistiche o strumenti di analisi non disponibili in modo ordinario.

Il coordinamento tra:

investigatori italiani;

autorità giudiziarie;

specialisti tedeschi;

punta a garantire un esame completo degli elementi raccolti durante l’indagine.

La ricina: una sostanza altamente tossica al centro degli accertamenti

La ricina è una sostanza tossica di origine naturale ricavata dai semi del ricino.

La sua pericolosità dipende dalla capacità di interferire con alcuni processi fondamentali delle cellule. Gli effetti sull’organismo possono variare in base alla modalità di esposizione e alla quantità coinvolta.

Proprio per le sue caratteristiche, la gestione di sospetti casi legati alla ricina richiede procedure investigative e sanitarie particolarmente rigorose.

Gli accertamenti scientifici sono quindi indispensabili per stabilire con precisione l’eventuale presenza della sostanza e il suo ruolo nella vicenda.

Le prossime fasi dell’inchiesta

Il sopralluogo nella casa di Pietracatella rappresenta uno degli ultimi passaggi di una serie di verifiche tecniche avviate dagli inquirenti.

Gli investigatori dovranno ora analizzare gli elementi raccolti e confrontarli con gli altri dati disponibili per completare il quadro dell’indagine.

Saranno fondamentali gli esiti delle analisi di laboratorio, che potranno fornire indicazioni decisive sulla presenza della sostanza e sulle modalità con cui sarebbe entrata in contatto con le vittime.

Attesa per i risultati delle analisi

La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre proseguono gli accertamenti.

Il lavoro degli specialisti punta a fornire risposte scientifiche su una vicenda caratterizzata da numerosi aspetti ancora da chiarire.

Il sopralluogo congiunto italo-tedesco rappresenta dunque un momento centrale dell’inchiesta: dalle analisi effettuate potrebbero emergere nuovi elementi capaci di delineare con maggiore precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.