Obesità infantile, il paradosso italiano della dieta mediterranea

🌐 Obesità infantile in Italia, il Paese simbolo della dieta mediterranea affronta un’emergenza crescente: in alcune aree della Campania oltre il 40% dei bambini tra 8 e 9 anni risulta in sovrappeso secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

Per decenni l’Italia è stata considerata uno dei simboli mondiali dell’alimentazione sana grazie alla dieta mediterranea, modello nutrizionale associato a longevità, prevenzione delle malattie cardiovascolari e qualità della vita. Oggi, però, emerge un paradosso sempre più evidente: proprio il Paese che ha contribuito a rendere famosa questa filosofia alimentare deve fare i conti con uno dei problemi più delicati della salute pubblica, quello dell’obesità infantile.

A raccontare questa contraddizione è stata anche la Bbc, con un’inchiesta realizzata tra Napoli e il territorio circostante, dove i giornalisti britannici hanno analizzato le cause di un fenomeno che riguarda soprattutto alcune aree del Mezzogiorno.

Secondo i dati richiamati dall’Organizzazione mondiale della sanità, in alcune zone della Campania più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. Numeri che mettono in discussione l’immagine tradizionale dell’Italia come patria di un’alimentazione equilibrata e naturale.

Il problema, secondo gli esperti intervistati, non riguarda la scomparsa totale della dieta mediterranea, ma la sua progressiva trasformazione. Le abitudini alimentari delle famiglie sono cambiate: meno prodotti freschi e verdure, più alimenti industriali, bevande zuccherate e pasti ad alta densità calorica.

Dalla dieta mediterranea tradizionale alla nuova alimentazione italiana

La storia della dieta mediterranea nasce negli anni Cinquanta grazie agli studi del fisiologo americano Ancel Keys, che insieme alla moglie, la biochimica Margaret Keys, analizzò le abitudini alimentari delle comunità del Sud Italia.

Le loro ricerche collegarono il modello alimentare seguito in alcune zone rurali italiane a una minore incidenza di malattie cardiache.

Quel modello era basato su elementi oggi considerati fondamentali dalla scienza nutrizionale:

abbondanza di verdure;

legumi;

cereali poco raffinati;

olio extravergine d’oliva;

consumo moderato di carne;

pesce;

frutta fresca;

attività fisica quotidiana.

Con il passare dei decenni, però, lo stile di vita è cambiato profondamente.

L’urbanizzazione, i ritmi familiari più frenetici e la diffusione di prodotti pronti hanno modificato il modo di mangiare anche nelle regioni storicamente legate alla tradizione mediterranea.

Le cinque “P” della nuova dieta italiana

Tra gli esperti intervistati dalla Bbc c’è anche il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell’Università della California del Sud, che ha evidenziato come soltanto una parte degli italiani segua ancora davvero la dieta mediterranea originale.

Secondo Longo, l’alimentazione moderna di molte famiglie italiane può essere riassunta attraverso cinque parole che iniziano con la lettera “P”:

pizza, pasta, patate, proteine e pane.

Una versione semplificata della tradizione mediterranea che mantiene alcuni elementi storici ma perde il ruolo centrale di verdure, fibre e varietà degli alimenti.

Il rischio è che un modello nato come equilibrato venga trasformato in una dieta prevalentemente basata su carboidrati raffinati, porzioni abbondanti e alimenti calorici.

Il problema, sottolineano gli specialisti, non è il singolo alimento. Una pizza ogni tanto o un piatto di pasta non rappresentano un pericolo in sé. La questione riguarda piuttosto l’accumulo quotidiano di scelte alimentari poco equilibrate.

Il caso dei bambini: quando la dieta perde equilibrio

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda proprio l’alimentazione dei più piccoli.

L’inchiesta britannica racconta il caso emblematico di una dieta proposta per un bambino, caratterizzata da una colazione con pane e crema al cioccolato, una torta come merenda, pasta e lenticchie a pranzo e pollo a cena.

Un’alimentazione apparentemente varia, ma con un elemento critico: la quasi totale assenza di verdure.

Secondo gli esperti, il problema dell’obesità infantile non nasce da un singolo pasto, ma dalla ripetizione nel tempo di abitudini che portano a un eccesso calorico.

Il pediatra Roberto Berni Canani dell’Università Federico II di Napoli ha sottolineato proprio questo aspetto: il rischio deriva dall’esposizione continua a cibi molto calorici e bevande zuccherate, non necessariamente da un episodio isolato.

“Se è paffutello è sano”: il problema della percezione familiare

Uno degli ostacoli più difficili da affrontare riguarda anche la percezione culturale del peso dei bambini.

Per molto tempo, in alcune famiglie, un bambino con qualche chilo in più è stato considerato un bambino sano, forte o ben nutrito.

La Bbc evidenzia come ancora oggi molti genitori facciano fatica a collegare il sovrappeso infantile a possibili problemi di salute futuri.

Spesso le famiglie arrivano dal pediatra per motivi diversi, come una tosse persistente o un dolore addominale, senza associare alcuni disturbi alla situazione ponderale del bambino.

Gli specialisti spiegano che il ruolo dei genitori resta fondamentale: educare a una corretta alimentazione non significa imporre restrizioni rigide, ma costruire abitudini quotidiane più equilibrate.

L’obesità riconosciuta come malattia: la risposta dell’Italia

Sul fronte istituzionale, l’Italia ha introdotto una svolta importante.

Nel 2025 il nostro Paese è diventato il primo al mondo ad approvare una legge nazionale che riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante.

Il riconoscimento cambia il modo di considerare il problema: non più soltanto una questione di volontà individuale o di stile di vita, ma una condizione sanitaria complessa che richiede prevenzione, diagnosi e cure.

L’obiettivo è aumentare l’attenzione sul fenomeno e migliorare gli strumenti a disposizione del sistema sanitario.

La sperimentazione della dieta che simula il digiuno

In Campania è inoltre in corso un progetto guidato dal professor Longo che coinvolge circa 300 adolescenti in sovrappeso.

La sperimentazione prevede l’utilizzo di una cosiddetta dieta che mima il digiuno, un protocollo alimentare controllato pensato per produrre cambiamenti metabolici.

Il programma prevede cinque giorni ogni tre mesi con un apporto calorico particolarmente ridotto: circa 1.100 calorie il primo giorno e 770 calorie nei quattro giorni successivi.

L’obiettivo dello studio è verificare se questo tipo di intervento possa contribuire a un miglioramento dei parametri metabolici attraverso un possibile “reset” dell’organismo.

Si tratta comunque di un approccio medico sperimentale che deve essere seguito esclusivamente sotto controllo specialistico, soprattutto quando riguarda adolescenti.

Una sfida che riguarda salute, cultura e futuro

Il caso italiano mostra come anche i modelli alimentari più celebrati possano trasformarsi nel tempo.

La dieta mediterranea continua a essere considerata uno dei modelli nutrizionali più validi al mondo, ma la sua applicazione quotidiana si è progressivamente allontanata dai principi originari.

La sfida non è quindi abbandonare la tradizione, ma recuperarne gli elementi fondamentali: più alimenti freschi, maggiore presenza di verdure e legumi, meno prodotti ultraprocessati e un rapporto più consapevole con il cibo.

L’obesità infantile non riguarda soltanto il peso di un bambino oggi, ma rappresenta un possibile indicatore di salute futura. Per questo motivo medici, istituzioni e famiglie sono chiamati a intervenire prima che il problema diventi ancora più difficile da affrontare.

Il paradosso della dieta mediterranea italiana è proprio questo: il modello esiste ancora, ma per tornare efficace deve essere nuovamente praticato nella sua versione più autentica.