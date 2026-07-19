Terremoto in Perù, scossa 5.1 a Chupaca: cinque morti e danni

🌐 Terremoto in Perù: una forte scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Junín, causando almeno cinque morti, crolli di edifici e gravi danni alle infrastrutture locali. Le squadre di emergenza sono impegnate nelle operazioni di soccorso mentre cresce la preoccupazione nelle comunità colpite.

Scossa di terremoto nel Perù centrale: paura nella provincia di Chupaca

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il Perù centrale nelle prime ore della giornata, provocando vittime e numerosi danni nella provincia di Chupaca, nella regione di Junín. La scossa è stata registrata alle 2.24 del mattino, quando molte persone si trovavano nelle proprie abitazioni e non hanno avuto il tempo di mettersi al riparo.

Secondo le prime informazioni disponibili, il sisma ha avuto un epicentro localizzato nell’area centrale del Paese, con una profondità stimata di circa 62,8 chilometri. Una profondità relativamente elevata che non ha però impedito alla scossa di generare conseguenze pesanti in alcune zone abitate.

Le autorità locali hanno confermato un bilancio iniziale di almeno cinque persone morte, mentre sono in corso le verifiche per individuare eventuali ulteriori vittime o feriti. Il numero dei danni potrebbe aumentare nelle prossime ore, considerando che diverse comunità si trovano in aree montuose difficili da raggiungere.

Crolli e abitazioni danneggiate dopo il sisma

Il terremoto ha causato crolli di strutture e gravi danni agli edifici in diversi punti della provincia di Chupaca. Le immagini diffuse dalle aree colpite mostrano abitazioni danneggiate, muri lesionati e detriti lungo alcune strade.

Molte costruzioni della zona, soprattutto quelle realizzate con materiali tradizionali, risultano particolarmente vulnerabili agli eventi sismici. Il Perù è infatti uno dei Paesi più esposti al rischio terremoti dell’intero continente sudamericano a causa della sua posizione lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una vasta area caratterizzata da intensa attività geologica.

La scossa notturna ha aumentato la difficoltà dei soccorsi. Numerosi residenti, spaventati dalle nuove possibili scosse, hanno preferito trascorrere parte della notte all’aperto, lontano dagli edifici danneggiati.

Soccorsi in corso e verifiche nelle zone colpite

Dopo il terremoto sono scattate le operazioni di emergenza con il coinvolgimento delle autorità locali, dei soccorritori e delle squadre incaricate della valutazione dei danni.

Gli interventi si concentrano soprattutto nelle aree dove sono stati segnalati crolli strutturali e dove potrebbero esserci persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Le squadre stanno inoltre controllando la stabilità degli edifici per evitare ulteriori incidenti.

Le autorità hanno avviato una ricognizione completa della provincia per raccogliere informazioni sulle conseguenze del sisma. In particolare vengono monitorati:

edifici pubblici e abitazioni private;

collegamenti stradali;

eventuali interruzioni nei servizi essenziali;

condizioni delle comunità più isolate.

La conformazione geografica della regione di Junín rappresenta una difficoltà aggiuntiva nelle operazioni di soccorso. Molti centri abitati sorgono infatti in zone caratterizzate da rilievi e strade che possono subire danni dopo eventi sismici.

Perché il Perù è uno dei Paesi più colpiti dai terremoti

Il Perù convive da sempre con un elevato rischio sismico. La causa principale è lo scontro tra la placca di Nazca e la placca sudamericana, un processo geologico che genera frequenti terremoti lungo tutta la costa occidentale dell’America Latina.

Nel corso della sua storia il Paese ha vissuto alcuni dei terremoti più devastanti registrati nella regione. La memoria degli eventi passati ha portato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio e protocolli di emergenza, ma la vulnerabilità resta elevata soprattutto nelle aree dove molte abitazioni non rispettano pienamente gli standard antisismici moderni.

La regione di Junín, pur trovandosi nell’area interna del Paese e non direttamente sulla costa, può essere interessata da terremoti significativi a causa della complessa attività tettonica delle Ande.

La paura dei residenti dopo la forte scossa notturna

Il momento in cui si è verificato il terremoto ha contribuito ad aumentare il livello di paura tra la popolazione. La scossa è arrivata nel cuore della notte, sorprendendo migliaia di persone mentre dormivano.

Molti abitanti hanno raccontato momenti di panico, con famiglie che hanno abbandonato rapidamente le case per cercare sicurezza negli spazi aperti. In alcune zone sono state segnalate scene di confusione, con residenti impegnati a controllare le condizioni dei propri familiari e delle abitazioni.

Le autorità hanno invitato la popolazione alla prudenza, ricordando che dopo una scossa principale possono verificarsi repliche sismiche, alcune delle quali potenzialmente in grado di provocare nuovi danni agli edifici già indeboliti.

Il bilancio potrebbe cambiare nelle prossime ore

Le informazioni provenienti dalla provincia di Chupaca restano in aggiornamento. Il bilancio di cinque vittime rappresenta una prima stima diffusa dopo le verifiche iniziali, ma il numero definitivo potrebbe cambiare con il completamento delle operazioni di controllo.

Gli esperti e gli operatori dell’emergenza stanno continuando a valutare la situazione sul territorio, mentre le autorità cercano di garantire assistenza alle persone rimaste senza casa o colpite dai danni alle proprie abitazioni.

Il terremoto di magnitudo 5.1 ricorda ancora una volta la fragilità di molte comunità del Perù centrale davanti agli eventi naturali e la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione sismica.

Nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti sulle condizioni degli edifici, sull’eventuale presenza di nuovi feriti e sull’evoluzione delle attività di soccorso nella provincia di Chupaca.