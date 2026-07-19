Ludopatia, fino a 7,5 milioni di familiari coinvolti in Italia

🌐 Ludopatia è una delle emergenze sociali più sottovalutate in Italia. Oltre agli oltre 165 miliardi di euro giocati nel 2025 e ai quasi 22 miliardi persi, una nuova analisi stima che tra 4,5 e 7,5 milioni di persone convivano con le conseguenze del Disturbo da Gioco d’Azzardo di un familiare. Un fenomeno spesso invisibile nelle statistiche, ma con profonde ricadute economiche, psicologiche e sociali.

La ludopatia non colpisce solo chi gioca

Quando si parla di gioco d’azzardo, l’attenzione si concentra quasi sempre sulle somme scommesse o sulle perdite economiche. Numeri che raccontano la dimensione del mercato, ma che non riescono a descrivere fino in fondo il peso umano di un fenomeno sempre più diffuso.

Nel 2025, secondo le più recenti analisi sul settore, gli italiani hanno movimentato 165,34 miliardi di euro nel gioco d’azzardo, registrando perdite per circa 22 miliardi di euro. Una cifra enorme, che testimonia quanto il comparto sia cresciuto negli ultimi anni, soprattutto grazie allo sviluppo delle piattaforme digitali.

Accanto ai dati economici emerge però una realtà ancora poco conosciuta: la ludopatia coinvolge direttamente anche le famiglie, trasformandosi in un problema che va ben oltre il singolo giocatore.

Una nuova elaborazione statistica suggerisce infatti che, per ogni persona affetta da Disturbo da Gioco d’Azzardo, vi siano diversi familiari che ne subiscono le conseguenze nella vita quotidiana.

Una stima che amplia la dimensione del fenomeno

L’analisi utilizza il cosiddetto “moltiplicatore familiare”, un criterio già impiegato nella letteratura internazionale per valutare l’impatto sociale delle dipendenze.

Partendo dalla stima di circa 1,5 milioni di italiani con Disturbo da Gioco d’Azzardo, è stato applicato un coefficiente prudenziale compreso tra tre e cinque familiari direttamente coinvolti.

Il risultato porta a una popolazione stimata tra 4,5 e 7,5 milioni di persone che convivrebbero con gli effetti della dipendenza di un proprio caro.

Si tratta di una stima statistica, non di un censimento ufficiale, ma il dato offre una prospettiva diversa sul fenomeno: la ludopatia non riguarda esclusivamente chi gioca, bensì un numero molto più ampio di persone che affrontano quotidianamente le sue conseguenze.

Le conseguenze economiche arrivano prima di quelle sanitarie

Uno degli aspetti più evidenti riguarda l’impatto sul bilancio familiare.

Chi sviluppa una dipendenza dal gioco può arrivare a utilizzare risparmi personali, conti condivisi o ricorrere a prestiti per continuare a scommettere.

In molti casi sono proprio i familiari a intervenire economicamente, nel tentativo di risolvere situazioni di indebitamento o evitare conseguenze ancora più gravi.

Questa dinamica può generare:

difficoltà finanziarie improvvise;

accumulo di debiti;

perdita di fiducia all’interno della famiglia;

conflitti continui;

forte stress emotivo.

Le ripercussioni economiche diventano così soltanto uno degli aspetti di una crisi che coinvolge anche la sfera psicologica e relazionale.

Il gioco online accelera la crescita del fenomeno

Negli ultimi anni il volto del gioco d’azzardo è profondamente cambiato.

Se in passato il fenomeno era legato soprattutto a sale scommesse, casinò e apparecchi fisici, oggi una quota sempre maggiore passa attraverso Internet.

Nel 2025 risultavano attivi 17 milioni di conti di gioco online, anche se questo numero non corrisponde alle persone fisiche, poiché uno stesso utente può aprire più account.

Secondo i dati disponibili, l’84% di questi conti ha chiuso l’anno in perdita, evidenziando come il gioco a distanza continui a rappresentare un comparto in forte espansione.

La possibilità di scommettere in qualsiasi momento, direttamente da smartphone o computer, rende infatti il gioco molto più accessibile rispetto al passato.

I segnali che possono indicare una dipendenza

Uno dei problemi principali è che la ludopatia tende spesso a svilupparsi in modo graduale.

All’inizio i comportamenti possono sembrare occasionali, ma con il tempo iniziano a comparire alcuni segnali che meritano attenzione.

Tra quelli più frequentemente descritti dalla letteratura clinica figurano:

richieste frequenti di denaro o prestiti, spesso senza spiegazioni convincenti;

sbalzi d’umore molto marcati legati all’esito delle giocate;

difficoltà economiche improvvise;

crescente segretezza nella gestione del denaro;

tentativi ripetuti di recuperare le perdite attraverso nuove scommesse.

Naturalmente questi elementi non consentono, da soli, di formulare una diagnosi, ma possono rappresentare un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Anche i familiari possono avere bisogno di aiuto

Le conseguenze della dipendenza non si fermano al giocatore.

Numerosi studi internazionali mostrano che convivere con una persona affetta da Disturbo da Gioco d’Azzardo può avere effetti importanti anche sulla salute mentale dei familiari.

Le ricerche citate nell’analisi riportano, in particolare, una maggiore frequenza di:

ansia clinicamente rilevante;

sintomi depressivi;

insonnia;

stress cronico;

isolamento sociale.

Partner e conviventi sono spesso le persone più esposte, poiché affrontano direttamente le conseguenze economiche e relazionali della dipendenza.

Per questo motivo gli esperti sottolineano come il sostegno psicologico non debba riguardare esclusivamente il giocatore, ma anche il suo contesto familiare.

Una popolazione ancora invisibile

Nonostante le dimensioni del fenomeno, in Italia mancano ancora dati epidemiologici sistematici dedicati ai familiari dei giocatori problematici.

Esistono informazioni dettagliate sulle giocate, sulle raccolte e sui volumi economici del comparto, ma risultano ancora limitate le rilevazioni dedicate a chi vive quotidianamente accanto a una persona con una dipendenza da gioco.

Questa assenza rende difficile stimare con precisione il reale impatto sociale della ludopatia e programmare interventi di supporto adeguati.

Informare è il primo passo verso la prevenzione

La crescita del gioco online e l’espansione del mercato rendono sempre più importante il tema della prevenzione.

Secondo gli esperti, riconoscere precocemente i segnali di un possibile problema può favorire un accesso più tempestivo ai servizi di assistenza e ridurre le conseguenze della dipendenza.

Accanto ai percorsi di cura per i giocatori, diventa fondamentale anche il sostegno alle famiglie, spesso coinvolte in prima persona ma poco visibili nel dibattito pubblico.

Il quadro che emerge dalle più recenti analisi invita quindi a guardare oltre le sole cifre economiche. Dietro ogni euro perso possono esserci relazioni familiari compromesse, difficoltà psicologiche e situazioni di forte fragilità sociale.

La stima di 4,5-7,5 milioni di familiari coinvolti rappresenta un importante elemento di riflessione e sottolinea la necessità di approfondire ulteriormente il fenomeno attraverso studi epidemiologici dedicati. Perché la ludopatia non è soltanto una questione individuale: è un problema che coinvolge intere famiglie e che richiede strumenti di prevenzione, informazione e sostegno sempre più efficaci.