Affitti brevi e Borsa, la sfida degli investimenti nel 2026

🌐 Affitti brevi investimento: il confronto con azioni ed ETF mostra come il boom delle case vacanza possa offrire rendimenti inferiori ai mercati globali, tra costi nascosti, rischi normativi e scarsa diversificazione.

Per anni sono stati considerati il nuovo “oro immobiliare”. Gli affitti brevi turistici hanno conquistato migliaia di risparmiatori italiani convinti che acquistare un appartamento da mettere sulle piattaforme online potesse trasformarsi in una rendita sicura e automatica. La crescita del turismo, la diffusione delle piattaforme digitali e la forte attrazione verso il mattone hanno alimentato una vera corsa agli immobili destinati alle locazioni temporanee.

Ma il quadro sta cambiando. Dietro il fascino degli incassi giornalieri e delle alte tariffe nelle città turistiche emerge una realtà più complessa: gestione impegnativa, tassazione, manutenzioni, rischio normativo e scarsa possibilità di diversificare il capitale.

Il confronto con gli investimenti finanziari globali, in particolare con gli ETF azionari internazionali e i portafogli bilanciati, mostra uno scenario sorprendente: sul lungo periodo i mercati possono offrire risultati superiori con una gestione più semplice e una maggiore flessibilità.

La domanda centrale per chi dispone di capitale da investire diventa quindi inevitabile: conviene ancora comprare una casa per gli affitti brevi oppure puntare sui mercati finanziari?

Il boom degli affitti brevi: da fenomeno turistico a investimento di massa

Negli ultimi dieci anni gli affitti brevi hanno registrato una crescita senza precedenti. La trasformazione delle abitudini di viaggio, insieme all’esplosione delle piattaforme digitali, ha cambiato il modo in cui milioni di persone cercano una sistemazione.

L’Italia, grazie alla sua vocazione turistica e alla storica preferenza degli italiani per il patrimonio immobiliare, è diventata uno dei mercati più interessanti per questo modello.

Non sono cresciute soltanto le località più famose come Roma, Firenze, Venezia o le città d’arte. Anche centri medi e piccoli hanno visto aumentare il numero di abitazioni destinate ai turisti.

Il settore extra-alberghiero ha ampliato rapidamente il proprio peso nel sistema dell’accoglienza. Le presenze nelle strutture non tradizionali sono aumentate in modo significativo nell’ultimo decennio, mentre il comparto alberghiero ha registrato una crescita molto più contenuta.

Questa espansione ha convinto molti proprietari immobiliari a trasformare seconde case o nuovi acquisti in vere e proprie attività ricettive.

Tuttavia, il successo del fenomeno ha portato anche nuove criticità. Più concorrenza significa spesso minori margini, mentre molte amministrazioni locali hanno iniziato a introdurre regole più rigide per limitare gli effetti degli affitti turistici sui mercati immobiliari e sulla disponibilità di case per residenti.

Affitti brevi: il rendimento reale è molto diverso dagli incassi

Uno degli errori più comuni di chi valuta questo investimento è osservare soltanto il fatturato lordo.

Un appartamento che produce 130 euro al giorno con un’occupazione del 65% annuo può generare ricavi teorici superiori ai 30 mila euro. Una cifra apparentemente molto interessante.

Ma il guadagno effettivo cambia radicalmente quando vengono sottratti tutti i costi.

Le spese operative incidono in modo significativo: pulizie, utenze, commissioni delle piattaforme, gestione degli ospiti, manutenzione e servizi esterni possono ridurre sensibilmente il margine.

Molti proprietari, inoltre, si affidano a società specializzate nella gestione degli immobili, i cosiddetti property manager, che trattengono una percentuale sui ricavi.

A questi costi bisogna aggiungere:

• imposte locali come Imu e Tari

• assicurazioni

• manutenzione ordinaria e straordinaria

• tassazione sul reddito prodotto

Il risultato è che una casa capace di generare oltre 30 mila euro di ricavi può lasciare nelle mani del proprietario meno di un terzo dell’importo iniziale.

Il rendimento netto, considerando tutti gli elementi, può scendere intorno al 3% annuo, molto lontano dalla percezione diffusa di un investimento altamente redditizio.

ETF globale e mercati azionari: il confronto sul lungo periodo

Per capire meglio la differenza è necessario confrontare un investimento immobiliare con strumenti finanziari diversificati.

Un esempio riguarda un capitale iniziale di circa 300 mila euro investito in un ETF collegato all’indice MSCI World, che comprende oltre mille grandi e medie aziende distribuite nei principali Paesi sviluppati.

Negli ultimi vent’anni questo tipo di investimento ha registrato una crescita media annua superiore a quella degli affitti brevi, anche considerando costi di gestione e tassazione.

Il vantaggio principale è rappresentato dalla diversificazione.

Un investitore che acquista un ETF globale non punta tutto su un singolo immobile, una singola città o un unico mercato locale. Il capitale viene distribuito su centinaia di aziende internazionali appartenenti a settori diversi.

Questo riduce il rischio legato a eventi specifici.

Un appartamento turistico, invece, dipende da moltissimi fattori concentrati nello stesso luogo: andamento del turismo locale, decisioni del Comune, condizioni dell’immobile, concorrenza, cambiamenti normativi.

Il portafoglio bilanciato resta competitivo

Non soltanto l’investimento completamente azionario può risultare più efficace.

Anche un portafoglio composto da una quota azionaria e una obbligazionaria, ad esempio un modello 60% azioni e 40% obbligazioni, può offrire risultati superiori rispetto agli affitti brevi.

La logica è diversa: mentre l’immobile produce un flusso legato esclusivamente agli affitti, il portafoglio finanziario beneficia della crescita globale dei mercati e può essere modificato nel tempo.

Inoltre, l’investitore mantiene maggiore liquidità.

Vendere una casa può richiedere mesi o anni, mentre un investimento finanziario quotato può essere trasformato in denaro con maggiore rapidità.

La falsa promessa della rendita passiva

Uno degli aspetti più discussi riguarda il concetto di “rendita passiva”.

Gli affitti brevi vengono spesso presentati come una fonte di reddito automatica: comprare casa, pubblicare l’annuncio online e incassare.

La realtà è molto diversa.

Un appartamento turistico richiede attenzione costante. Bisogna gestire prenotazioni, comunicazioni con gli ospiti, problemi tecnici, pulizie, controlli e aggiornamenti burocratici.

Senza un servizio esterno, l’attività può trasformarsi in un vero secondo lavoro.

Il proprietario deve dedicare tempo e organizzazione, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

La rendita immobiliare, quindi, non è necessariamente passiva: spesso è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti.

Il rischio delle nuove regole sugli affitti turistici

Un altro elemento decisivo riguarda la normativa.

Negli ultimi anni diverse città hanno introdotto limiti agli affitti brevi per contrastare la riduzione delle abitazioni disponibili per i residenti.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. Diverse grandi città internazionali hanno adottato misure restrittive per regolamentare il settore.

Questo introduce un rischio che gli investitori immobiliari devono considerare: una modifica legislativa può cambiare rapidamente la redditività di un appartamento.

Un immobile acquistato pensando a un certo livello di entrate potrebbe diventare meno conveniente se cambiano le regole locali.

Questo rischio è molto più contenuto negli investimenti finanziari diversificati, dove le variazioni normative di un singolo Paese hanno generalmente un impatto più limitato.

Il problema della concentrazione del rischio immobiliare

Un altro limite degli affitti brevi è la mancanza di diversificazione.

Investire centinaia di migliaia di euro in un solo appartamento significa concentrare tutto il capitale in un unico bene.

Se quell’immobile perde valore, subisce danni o diventa meno attrattivo per i turisti, l’intero investimento ne risente.

Un portafoglio globale, invece, distribuisce il rischio tra migliaia di attività economiche diverse.

Questo principio è uno degli elementi fondamentali della finanza moderna: non affidare tutto il proprio patrimonio a una sola scommessa.

Il boom delle case vacanza potrebbe rallentare

Dopo anni di crescita continua, il mercato degli affitti brevi mostra alcuni segnali di maturità.

L’aumento dell’offerta ha reso più difficile ottenere gli stessi rendimenti del passato. In alcune località il numero di immobili disponibili è cresciuto più rapidamente della domanda.

La concorrenza tra proprietari ha spinto molti operatori a ridurre i prezzi o ad aumentare gli investimenti necessari per distinguersi.

Il modello degli affitti brevi resta interessante in alcune situazioni specifiche, soprattutto per chi possiede già un immobile in una zona ad alta domanda turistica e può gestirlo in modo efficiente.

Ma per chi deve scegliere dove destinare nuovo capitale, il confronto con i mercati finanziari diventa sempre più rilevante.

Investire nel mattone o nei mercati: la scelta dipende dagli obiettivi

Gli affitti brevi non sono un investimento da scartare in assoluto. Un immobile ben posizionato, acquistato a condizioni favorevoli e gestito professionalmente può ancora generare valore.

Tuttavia, l’idea che rappresentino una soluzione semplice e garantita è sempre meno realistica.

Il confronto con azioni ed ETF globali evidenzia alcuni vantaggi degli strumenti finanziari: maggiore liquidità, diversificazione, accessibilità e minori incombenze operative.

La vera sfida per gli investitori moderni non è scegliere tra casa e Borsa in modo ideologico, ma comprendere quale strumento sia più coerente con i propri obiettivi, il proprio orizzonte temporale e la propria capacità di gestire rischi e impegni.

Il boom degli affitti brevi ha dimostrato che il mattone può ancora attirare interesse. Ma nel nuovo scenario economico, la tradizionale convinzione che “la casa sia sempre l’investimento migliore” deve essere valutata con maggiore attenzione.