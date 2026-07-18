Tevere in Danza 2026, Nazzano diventa il borgo della danza

🌐 Tevere in Danza 2026 torna a Nazzano con un ricco programma di spettacoli, performance site specific, musica, laboratori e incontri dedicati alla danza contemporanea. Dal 19 al 29 luglio il borgo della Valle del Tevere si trasforma in un palcoscenico diffuso dove arte, paesaggio e comunità si incontrano tra Piazza della Rocca, il Museo del Fiume e gli angoli più suggestivi del centro storico. Una rassegna che racconta la forza della cultura come strumento di rigenerazione dei territori e valorizzazione dei luoghi.

Nazzano capitale della danza contemporanea con Tevere in Danza 2026

Per dieci giorni Nazzano, nel cuore della Valle del Tevere, diventa un grande spazio creativo a cielo aperto. Dal 19 al 29 luglio 2026 torna Tevere in Danza, la rassegna diretta artisticamente da Valerio Longo e curata dal Collettivo Valle del Tevere, un progetto che negli anni ha saputo costruire un rapporto originale tra arti performative, patrimonio storico e paesaggio naturale.

Non un semplice festival, ma un’esperienza culturale diffusa che porta la danza fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo per inserirla direttamente nei borghi, nelle piazze, nei musei e negli spazi della memoria.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il territorio in un palcoscenico vivo, dove il movimento dei corpi dialoga con l’architettura, la natura e la storia.

Dopo l’apertura ospitata dall’Art Forum Würth Capena, la manifestazione prosegue a Nazzano con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolge compagnie italiane e internazionali, artisti affermati e giovani talenti.

Una rassegna tra danza, territorio e innovazione culturale

La forza di Tevere in Danza nasce dalla capacità di mettere in relazione linguaggi diversi.

La danza contemporanea incontra il patrimonio storico del borgo.

La ricerca artistica dialoga con il paesaggio.

La formazione si intreccia con la partecipazione delle comunità locali.

Il progetto rappresenta un esempio di come la cultura possa diventare uno strumento concreto di valorizzazione dei piccoli centri, offrendo nuove prospettive turistiche e sociali.

Nazzano, con le sue vie antiche, la Rocca e il Museo del Fiume, non è soltanto la cornice degli spettacoli, ma diventa parte integrante delle performance.

Gli artisti sono chiamati a confrontarsi con gli spazi, adattando il proprio lavoro alle caratteristiche dei luoghi e creando opere capaci di dialogare con l’ambiente circostante.

Il debutto del 19 luglio tra performance urbane e grandi protagonisti

La prima giornata di spettacoli porta la danza direttamente nelle strade del borgo.

Tra le antiche vie di Nazzano prenderanno vita quattro performance che accompagneranno il pubblico fino al palcoscenico di Piazza della Rocca.

La compagnia ArtGarageDanceCo. presenta “Silence | Music of Life”, creazione della coreografa Emma Cianchi.

Lo spettacolo nasce dall’idea che anche il rumore di fondo possa diventare linguaggio artistico. Il corpo dei danzatori si trasforma in uno strumento capace di produrre relazione, ascolto e movimento.

La scena non è soltanto uno spazio fisico, ma un ambiente costruito attraverso le azioni dei performer, in un continuo rapporto tra individualità e gruppo.

La Compagnia Eleina D, diretta da Claudia Cavalli e Vito Cassano, propone invece “Humanos”, una performance che unisce danza e acrobatica aerea.

Ispirato alla “Metamorfosi di Narciso” di Salvador Dalì, il lavoro racconta l’evoluzione dell’essere umano dalla dimensione primitiva fino alla complessità della società contemporanea.

Una riflessione su identità, trasformazione, amore e solitudine che prende forma lungo un percorso site specific nelle vie del paese.

In Piazza della Rocca il dialogo tra contemporaneo e tradizione

La serata del 19 luglio prosegue con un doppio appuntamento sul palco principale.

Tra gli ospiti più attesi c’è Paolo Mangiola, coreografo di fama internazionale, che torna in Italia con “WE”.

Il lavoro nasce da una ricerca iniziata tredici anni fa con “Race Race” e affronta il tema dell’appartenenza, dell’incontro e della trasformazione.

Al centro della creazione c’è una domanda universale: cosa significa essere parte di una comunità e costruire una relazione con gli altri?

A chiudere la giornata sarà la Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei con “Il Barbiere di Siviglia”, una rilettura contemporanea del capolavoro rossiniano.

La figura di Figaro diventa simbolo dell’uomo moderno, protagonista di un universo fatto di ritmo, ironia e velocità.

La musica lirica viene trasformata in energia fisica attraverso una coreografia capace di unire tradizione e innovazione.

Il weekend del 24-26 luglio: tre giorni di spettacolo diffuso

Il cuore della rassegna arriva nel weekend del 24, 25 e 26 luglio, quando Nazzano ospita numerosi eventi tra spettacoli, laboratori e performance site specific.

Venerdì 24 luglio sarà protagonista la COB Compagnia Opus Ballet con un estratto da “Le quattro stagioni” di Aurélie Mounier.

La celebre composizione musicale diventa materia coreografica attraverso un viaggio tra paesaggi interiori e immagini legate al ciclo della natura.

Ogni stagione assume una propria identità emotiva, trasformandosi in metafora delle fasi della vita.

Sempre il 24 luglio il Museo del Fiume ospiterà un importante omaggio a Lindsay Kemp, figura fondamentale del teatro-danza del Novecento.

La compagnia ASMED CRID Sardegna presenta “For You!”, progetto curato da Daniela Maccari, storica collaboratrice dell’artista britannico.

Lo spettacolo unisce danza dal vivo, materiali d’archivio e costumi originali, restituendo il mondo poetico e visionario di Kemp.

Giovani artisti e nuove produzioni: la danza guarda al futuro

Uno degli elementi più importanti di Tevere in Danza è l’attenzione riservata alla nuova creatività.

Il Collettivo Valle del Tevere ha avviato un percorso di produzione dedicato ai giovani coreografi, sostenendo ricerche artistiche legate ai temi dell’identità, dello spazio e della relazione.

Tra le proposte figura “Gear” di Martina Licciardo, giovane artista specializzata nella danza urban.

Il lavoro utilizza l’immagine dell’ingranaggio come metafora del movimento collettivo: corpi diversi che entrano in connessione creando un unico meccanismo.

Un esempio di come la danza contemporanea possa parlare linguaggi differenti e coinvolgere nuove generazioni.

Leonardo, Piazzolla e la contaminazione dei linguaggi artistici

Sabato 25 luglio il programma prosegue con una nuova giornata ricca di appuntamenti.

Al Museo del Fiume sarà protagonista EgriBianco Danza, storica compagnia torinese riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di Rilevante Interesse per la Danza.

Lo spettacolo “Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali” propone un’indagine sul corpo umano attraverso una visione coreografica ispirata alla ricerca anatomica e simbolica del genio rinascimentale.

La sera, Piazza della Rocca ospiterà “Serata d’Autore”, evento speciale dedicato alla danza italiana.

Sul palco arriveranno diverse compagnie e artisti, tra cui Mandala Dance Company, con il debutto nazionale di “Stone”, e la Compagnia Bellanda con “La Dolce Vita”.

Spazio anche a giovani interpreti di grande popolarità come Carola Puddu, protagonista di un pas de deux firmato Valerio Longo.

Domenica 26 luglio sarà invece il momento del Balletto di Roma con “Astor”, omaggio all’universo musicale di Astor Piazzolla.

Lo spettacolo porta in scena il tango nuevo attraverso un linguaggio fatto di sensualità, sospensioni e dinamiche corporee.

Le musiche saranno eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi.

La chiusura con il jazz internazionale della Temple Jazz Orchestra

Il gran finale di Tevere in Danza 2026 è previsto per il 29 luglio in Piazza della Rocca.

La rassegna ospiterà la Temple Jazz Orchestra, una delle più importanti orchestre universitarie jazz americane.

Guidata dal trombettista Terell Stafford, la formazione aprirà proprio a Nazzano il tour europeo 2026.

La serata sarà dedicata alla musica di Quincy Jones e vedrà anche interventi coreografici dell’artista internazionale Emilia Zankina.

Un finale che conferma la vocazione multidisciplinare del festival, capace di unire danza, musica e performance.

Mostre, laboratori e incontri: un festival che vive oltre il palco

Accanto agli spettacoli, Tevere in Danza propone anche un ricco programma parallelo.

Fino alla fine di luglio il Museo del Fiume di Nazzano ospita una mostra dedicata alla storia della rassegna, con fotografie, video e installazioni che raccontano il percorso del progetto.

Un particolare rilievo assume anche l’esposizione dedicata a Roland Petit, con oltre cento immagini che ripercorrono la carriera del grande coreografo francese e i suoi rapporti con i teatri italiani.

Il programma comprende inoltre laboratori e attività formative guidate da coreografi e artisti coinvolti nella manifestazione.

La cultura come strumento di rinascita dei territori

Tevere in Danza rappresenta un modello di progetto culturale capace di andare oltre lo spettacolo.

La rassegna dimostra come la danza possa diventare un mezzo per raccontare luoghi, creare comunità e promuovere un turismo più attento alla qualità delle esperienze.

Nel borgo di Nazzano il movimento dei corpi incontra il movimento della natura, dando vita a un dialogo tra arte e territorio.

Dal 19 al 29 luglio 2026 la Valle del Tevere diventa così un laboratorio creativo aperto, dove passato e futuro si incontrano attraverso il linguaggio universale della danza.