Meteo, arriva la svolta: meno caldo ma rischio nubifragi

🌐 Meteo Italia, l’anticiclone perde forza e lascia spazio a una fase instabile: dopo il caldo record sono attesi temporali violenti, nubifragi e un calo delle temperature soprattutto al Nord e al Centro.

L’estate italiana entra in una nuova fase di forte contrasto atmosferico. Dopo giorni caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate, con punte oltre i 40 gradi al Sud e sulle isole, il dominio dell’anticiclone africano è destinato progressivamente ad attenuarsi. Ma la svolta meteo non significherà semplicemente un ritorno alla normalità: il passaggio di aria più fresca potrebbe infatti innescare una nuova fase di temporali intensi, grandinate e fenomeni estremi, soprattutto nelle aree dove il caldo ha accumulato maggiore energia.

Secondo le previsioni del meteorologo Luca Lombroso, lo scenario dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un vero e proprio cambio di circolazione atmosferica. L’anticiclone che ha protetto gran parte dell’Europa meridionale lascerà spazio a correnti più fresche provenienti dall’Atlantico settentrionale, capaci di spingere verso l’Italia una massa d’aria più instabile.

Il risultato sarà una situazione tipicamente estiva ma sempre più frequente negli ultimi anni: caldo intenso seguito da improvvisi peggioramenti con eventi meteorologici violenti.

Meteo, l’anticiclone africano arretra: arriva aria più fresca

La configurazione atmosferica sull’Europa sta cambiando rapidamente. La formazione di un’area anticiclonica sull’Atlantico settentrionale favorirà lo spostamento verso sud della corrente a getto polare, aprendo una strada verso il Mediterraneo a masse d’aria più fredde.

L’ingresso di aria marittima polare, seppur mitigata dal precedente riscaldamento europeo, sarà sufficiente a determinare un sensibile abbassamento termico su alcune regioni italiane.

Il contrasto maggiore si avrà tra il Nord Italia e il Mezzogiorno. Mentre le regioni settentrionali inizieranno a risentire dell’arrivo della perturbazione, il Sud resterà ancora sotto l’influenza dell’aria calda continentale proveniente dal Nord Africa.

Una situazione che porterà, almeno per alcuni giorni, a un’Italia divisa in due: temporali e temperature in calo al Nord, caldo estremo e cieli più stabili al Sud.

I violenti temporali dopo il caldo: perché aumentano i nubifragi estivi

Il passaggio dal caldo estremo all’instabilità rappresenta uno dei momenti più delicati dal punto di vista meteorologico. Quando una massa d’aria più fredda incontra superfici molto calde, aumenta il rischio di fenomeni convettivi intensi.

È proprio quanto accaduto nei giorni scorsi al Nord, dove un gigantesco sistema convettivo a mesoscala (MCS) ha interessato diverse regioni provocando danni significativi.

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono state colpite da temporali accompagnati da raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari, downburst, allagamenti e caduta di alberi. In alcune località sono stati registrati oltre 60 millimetri di pioggia in meno di un’ora.

Fenomeni di questo tipo sono spesso associati al cosiddetto “maltempo da caldo”, una dinamica favorita proprio dall’aumento delle temperature medie e dalla maggiore quantità di energia disponibile nell’atmosfera.

Weekend ancora rovente: picchi oltre 40 gradi al Sud

Prima del cambiamento, l’Italia dovrà affrontare un’ultima fase di caldo intenso. Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio il quadro resterà dominato dall’alta pressione, con sole prevalente su gran parte della penisola.

Le temperature raggiungeranno valori molto elevati:

34-36 gradi al Nord;

36-39 gradi al Centro;

punte vicine o superiori ai 40 gradi al Sud e nelle isole maggiori.

La Sardegna e alcune zone interne del Mezzogiorno saranno ancora una volta le aree più esposte al caldo africano, con notti tropicali caratterizzate da temperature elevate anche dopo il tramonto.

Il caldo sarà particolarmente intenso nelle città, dove l’effetto dell’isola di calore urbana renderà più difficile il recupero notturno dell’organismo.

Lungo le coste, invece, il mare garantirà una parziale mitigazione, anche se con valori comunque elevati e condizioni di afa persistente.

Domenica 19 luglio, giornata di transizione verso la svolta

La giornata di domenica rappresenterà una fase di passaggio. Al Nord inizieranno a comparire i primi segnali del cambiamento, con maggiore presenza di nubi e possibilità di temporali pomeridiani soprattutto sulle zone alpine e sulla pianura padana centro-orientale.

Il Centro-Sud resterà invece ancora immerso nel caldo, con cieli spesso velati dalla presenza di polveri desertiche trasportate dai venti meridionali.

La massa d’aria africana continuerà infatti a interessare Sicilia, Calabria, Sardegna e parte delle regioni centrali, mantenendo condizioni tipicamente estive.

Lunedì 20 luglio il fronte freddo entra sull’Italia

Il vero cambio di scenario è previsto per lunedì 20 luglio, quando la perturbazione inizierà a influenzare più direttamente il territorio italiano.

Le regioni più coinvolte saranno il Nord-Est e il versante adriatico centrale, dove potranno verificarsi rovesci e temporali già dalle prime ore della giornata.

Gli esperti monitorano soprattutto la possibilità di nuovi sistemi convettivi organizzati, simili a quelli che recentemente hanno provocato danni in alcune aree del Nord.

Il rischio principale riguarda:

nubifragi improvvisi;

forti raffiche di vento;

grandinate;

temporali localmente violenti.

Non tutte le zone saranno coinvolte allo stesso modo: molto dipenderà dalla traiettoria precisa della perturbazione, che potrà essere definita con maggiore accuratezza solo nei giorni immediatamente precedenti.

Temperature in calo: la tregua arriverà davvero?

Da martedì la rinfrescata dovrebbe estendersi progressivamente a gran parte della penisola. Il calo termico sarà particolarmente evidente al Nord, dove le massime potrebbero scendere verso valori più contenuti, intorno ai 28-30 gradi.

Anche il Centro beneficerà di un miglioramento, con temperature previste tra 30 e 34 gradi, mentre il Sud potrebbe mantenere ancora qualche giorno di caldo residuo.

La tregua, tuttavia, non sarà completamente stabile. Il passaggio dell’aria fresca potrebbe infatti lasciare strascichi instabili soprattutto lungo il versante adriatico, con nuovi episodi temporaleschi.

L’estate, quindi, non finirà con questa fase. La stagione calda continuerà il suo percorso e per la fine di luglio non sono escluse nuove risalite anticicloniche.

Un’estate sempre più segnata dagli estremi climatici

Lo scenario previsto per i prossimi giorni conferma una tendenza ormai evidente: le estati italiane stanno diventando sempre più caratterizzate da forti contrasti meteorologici.

Da una parte ondate di caldo sempre più intense, con temperature eccezionali e periodi prolungati di siccità. Dall’altra improvvisi episodi di maltempo capaci di scaricare in poche ore quantità enormi di pioggia e generare fenomeni violenti.

Il passaggio dall’anticiclone ai temporali rappresenta quindi un momento particolarmente delicato per il territorio, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone dove il suolo fatica ad assorbire precipitazioni molto intense in tempi brevi.

La prossima settimana porterà dunque una pausa dal caldo più estremo, ma non un ritorno alla stabilità assoluta. L’Italia si prepara a vivere una nuova fase dell’estate: meno rovente, ma ancora sotto osservazione per il rischio di eventi meteorologici estremi.