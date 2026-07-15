A Putin annuncia la conquista di Kostantinovka: svolta nel Donbass

🌐 Putin annuncia la conquista di Kostantinovka: il presidente russo rivendica la presa della città strategica nel Donetsk e parla di una nuova fase dell’offensiva nel Donbass. Da Kiev arriva la replica di Volodymyr Zelensky, mentre i droni ucraini colpiscono un terminal petrolifero nell’area di San Pietroburgo. Il conflitto entra così in una fase caratterizzata da una crescente pressione militare lungo il fronte orientale e da attacchi sempre più profondi all’interno del territorio russo.

La battaglia per Kostantinovka cambia gli equilibri nel Donbass

La guerra tra Russia e Ucraina vive un nuovo passaggio destinato ad avere importanti conseguenze sul piano militare e politico. Vladimir Putin ha annunciato quella che il Cremlino definisce la conquista di Kostantinovka, città strategica dell’oblast di Donetsk, sostenendo che l’operazione rappresenti una tappa decisiva dell’offensiva russa nell’Ucraina orientale.

L’annuncio è arrivato al termine di un incontro con i vertici delle forze armate russe, durante il quale il presidente ha illustrato l’evoluzione delle operazioni sul terreno e gli obiettivi della campagna militare.

Secondo Mosca, la caduta della città consentirebbe alle truppe russe di aprire una breccia nella principale linea difensiva ucraina che protegge l’area ancora controllata da Kiev nel Donbass, modificando così la configurazione del fronte orientale.

Si tratta di un’affermazione destinata ad avere un forte impatto sia sul piano militare sia su quello della comunicazione politica, anche perché la situazione sul terreno resta estremamente fluida e le dichiarazioni delle parti coinvolte non sempre trovano conferme immediate indipendenti.

Perché Kostantinovka è una città strategica

Kostantinovka, conosciuta in ucraino come Kostyantynivka, rappresenta uno dei principali nodi logistici dell’oblast di Donetsk.

La città occupa una posizione fondamentale lungo la rete di collegamenti stradali e ferroviari che unisce alcune delle principali località ancora sotto controllo ucraino. Da qui transitano rifornimenti militari, mezzi e collegamenti essenziali verso il resto del fronte orientale.

Per questo motivo, da mesi l’area è considerata uno degli obiettivi prioritari dell’esercito russo.

La sua eventuale perdita potrebbe complicare significativamente la capacità delle forze ucraine di mantenere una linea difensiva continua nella parte settentrionale del Donbass, aumentando la pressione sulle città vicine.

L’obiettivo dichiarato: la linea Slavyansk-Kramatorsk

Nel suo intervento, Putin ha definito la conquista della città “la prima, ma importantissima tappa” di una strategia più ampia.

Secondo il presidente russo, l’obiettivo successivo riguarda la distruzione del sistema difensivo costruito dall’Ucraina nell’area di Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka e Kostantinovka, una fascia urbana che Mosca considera il principale baluardo delle forze di Kiev nel Donbass.

Per anni queste città sono state trasformate in un articolato sistema di fortificazioni.

Trincee, bunker, postazioni di artiglieria, depositi logistici e linee difensive multiple hanno reso questa parte del fronte una delle più difficili da superare per le forze russe.

L’eventuale sfondamento di questo dispositivo potrebbe aprire scenari completamente nuovi per la prosecuzione delle operazioni militari.

La replica di Zelensky e la posizione di Kiev

Le dichiarazioni di Putin hanno trovato una risposta immediata da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che continua a ribadire la volontà di difendere ogni porzione del territorio ancora sotto il controllo di Kiev.

Il governo ucraino sostiene che i combattimenti nell’area restino intensi e sottolinea come la situazione operativa sia in continua evoluzione.

Nel corso della guerra, entrambe le parti hanno spesso diffuso versioni differenti sull’andamento delle operazioni, rendendo particolarmente complessa una verifica indipendente e immediata delle rivendicazioni territoriali.

Anche in questa occasione, la battaglia per Kostantinovka si inserisce in un contesto nel quale la guerra dell’informazione accompagna costantemente quella combattuta sul terreno.

Mosca promette una risposta agli attacchi sul territorio russo

Parallelamente all’annuncio relativo al Donbass, Putin ha affrontato anche il tema degli attacchi condotti dall’Ucraina oltre il confine.

Il presidente russo ha dichiarato che la Federazione risponderà con decisione ai raid contro infrastrutture considerate civili.

Secondo il capo del Cremlino, maggiore sarà la pressione esercitata da Kiev sul territorio russo, più ampia dovrà diventare la cosiddetta “zona di sicurezza” lungo il confine.

Si tratta di una formulazione già utilizzata in passato dalla leadership russa per giustificare eventuali avanzate militari nelle aree confinanti con l’Ucraina.

Nel suo intervento, Putin ha inoltre ribadito la posizione del Cremlino secondo cui i territori occupati avrebbero una storica appartenenza alla Russia, una tesi che continua a essere respinta dall’Ucraina e dalla gran parte della comunità internazionale.

I droni ucraini colpiscono un terminal petrolifero vicino a San Pietroburgo

Mentre il fronte orientale resta teatro dei combattimenti più intensi, la guerra continua a estendersi anche all’interno del territorio russo.

Nelle stesse ore dell’annuncio del Cremlino, droni attribuiti alle forze ucraine hanno colpito un terminal petrolifero nell’area di San Pietroburgo, uno degli episodi più significativi della crescente campagna di attacchi contro infrastrutture energetiche e logistiche russe.

Negli ultimi mesi Kiev ha progressivamente aumentato la portata delle proprie operazioni a lunga distanza.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la capacità logistica della Russia, colpendo depositi di carburante, basi militari, aeroporti e infrastrutture utilizzate per sostenere lo sforzo bellico.

Per Mosca, invece, questi attacchi rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza interna e giustificano un ulteriore irrigidimento delle operazioni militari.

Una guerra che cambia volto

L’evoluzione del conflitto mostra ormai una trasformazione evidente rispetto ai primi mesi dell’invasione.

Se inizialmente il confronto era concentrato soprattutto lungo la linea del fronte, oggi entrambe le parti sono in grado di colpire obiettivi molto distanti dalle rispettive posizioni operative.

Da una parte, la Russia continua a puntare sull’avanzata terrestre nel Donbass, cercando di conquistare progressivamente i principali centri urbani ancora controllati dall’Ucraina.

Dall’altra, Kiev investe sempre più sulle capacità dei droni a lungo raggio, utilizzandoli per colpire infrastrutture strategiche in profondità nel territorio russo.

Questa doppia dinamica rende il conflitto sempre più complesso e meno prevedibile.

Le conseguenze militari della possibile caduta della città

Se la conquista di Kostantinovka dovesse consolidarsi sul terreno, le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre il controllo della singola città.

Gli analisti militari osservano infatti che l’eventuale perdita di questo nodo logistico aumenterebbe la pressione sulle vicine Slavyansk e Kramatorsk, considerate da tempo gli ultimi grandi bastioni ucraini nella parte settentrionale del Donetsk.

Per la Russia, un avanzamento stabile in quest’area rappresenterebbe un significativo successo operativo dopo mesi di combattimenti caratterizzati da progressi limitati e molto costosi.

Per l’Ucraina, invece, diventerebbe essenziale riorganizzare rapidamente le linee difensive, evitando che un eventuale sfondamento possa trasformarsi in una più ampia avanzata russa.

Diplomazia sempre più lontana

Sul piano internazionale, gli ultimi sviluppi confermano quanto appaia distante qualsiasi prospettiva di negoziato.

Le dichiarazioni provenienti dal Cremlino mostrano la volontà di proseguire l’offensiva militare, mentre Kiev continua a ribadire che non intende accettare cessioni territoriali.

In questo scenario, ogni avanzata sul campo rischia di alimentare una nuova escalation, sia sul fronte orientale sia nelle regioni russe sempre più frequentemente raggiunte dagli attacchi con droni.

La guerra continua così a evolversi su più livelli: combattimenti terrestri, attacchi a lunga distanza, pressione sulle infrastrutture energetiche e una crescente contrapposizione politica tra Mosca e Kiev. La battaglia per Kostantinovka potrebbe rappresentare uno dei momenti più delicati dell’attuale fase del conflitto, ma gli sviluppi sul terreno nelle prossime ore saranno determinanti per comprendere la reale portata dell’annuncio del Cremlino e le possibili conseguenze sull’intero teatro di guerra dell’Ucraina orientale.